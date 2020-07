Hosté z Pardubic favority, Chrudim ale bez boje zbraně nesloží

„Je to utkání, které je veřejností netrpělivě očekáváno a bude ostře sledované v celém regionu,“ podotkl před prestižním duelem trenér aktuálně devátého chrudimského MFK Jaroslav Veselý. „Pardubice jsou na hraně postupu do první ligy a poprvé po koronavirové krizi bude moci přijít velké množství fanoušků, takže věřím, že nás čeká velmi početná návštěva a že prostředí bude hrát velkou roli,“ pokračoval.

V Pardubicích však o nějakém zakolísání pochopitelně nechtějí slyšet. Do konce soutěže jim zbývají ještě čtyři ligová kola, a byť mají na druhou brněnskou Zbrojovku stále jeden zápas k dobru (odložené utkání v Třinci), náskok pouhého jednoho bodu není bůhvíjak komfortní. A možnost přímého postupu mezi tuzemskou elitu je sakra lákadlo! Ztráta v Chrudimi? Pro hosty nepřípustná.



„Beru to jako každý zápas, který je před námi. Chceme ho vyhrát a uděláme pro to všechno,“ slíbil na klubovém webu FK Pardubice gólman Marek Boháč. A podobně mluvil i kouč Jiří Krejčí: „Vždy jde o body, ale s blížícím se koncem soutěže je každý bod ještě cennější.“

Zapomeňte na to, že řadě hráčů na obou stranách hrozí v případě, že v derby schytají žlutou kartu, v dalším utkání automatický trest, protože v tuhle chvíli mají na kontě už tři nebo sedm. V tomhle mači na to určitě hledět nebudou, a když bude do soupeře potřeba zajet, tak to prostě udělají. Chrudim má však jeden podstatný handicap. Zatímco Pardubičtí vkročí do zápasu komplet, Veselý se musí obejít bez zraněného krajního beka Řezníčka a forvarda Ujce, ale také bez křídelních záložníků Mužíka a Nikodema, kteří jsou v Chrudimi od zimy na hostování z Pardubic a podle předchozí dohody klubů tak v odvetě derby nesmějí nastoupit.

„Určitě tedy do utkání nepůjdeme ve stoprocentní sestavě a šířka kádru bude trochu menší, než jsme byli zvyklí v běžných zápasech,“ poznamenal trenér Veselý.

Ten se byl v pondělí podívat v Pardubicích na jejich mači s jihlavskou Vysočinou (výhra celku zpod Vinice 2:1), když na tribunu usedl společně s vicemistrem Evropy z Anglie 1996 a jedním z funkcionářů místního klubu Lubošem Kubíkem.

„Je to velmi organizovaný tým, který je velmi dlouho pospolu. Týmový výkon umí podpořit dobrými individualitami, jako jsou Hlavatý, Jeřábek či Černý. To je osa týmu, na které výkon stojí, nebo s ní padá. Navíc je velmi dobře znát rukopis trenéra. Tým nemá výraznějších slabin a jeho umístění v tabulce je zasloužené,“ řekl Veselý na adresu pardubického protivníka.

Také trenér Krejčí má Chrudim dobře nastudovanou.

„Sledujeme ji dlouhodobě. Víme, že je silná ze standardních situací a góly v jejím kádru umí dát i další hráči, nejen obávaní Rybička s Vašulínem. Kesner nebo Sixta jsou také nebezpeční, prakticky na každého z protihráčů si budeme muset dát pozor,“ sdělil.

„Ze soupeře máme respekt, ale bez toho to v soutěži nejde,“ připojil brankář Boháč. „Chceme si dojít pro vítězství a vždy se řídíme tím, že v defenzivě chceme dohrát zápas s nulou. To bude platit také v pátek,“ doplnil.

Kromě podzimního mistrovského zápasu se oba celky letos v květnu střetly také v přípravě po pauze zaviněné pandemií. Zápas na pardubickém Dolíčku tehdy skončil 1:1, což může být pro Chrudim určitým povzbuzením.

„Hráči to v hlavách určitě mít mohou, ale bylo to přátelské utkání a to je vždycky jiné,“ nepřikládal tomu trenér Veselý přehnaný význam. Ovšem zároveň dodal: „Určitě bych se nezlobil, kdybychom hráli tak jako v té přípravě, protože to byl naprosto vyrovnaný zápas. Nebudeme koukat, kdo stojí proti nám. Samozřejmě jsme si vědomi, že jsou Pardubice velkým favoritem, ale chci, abychom je potrápili a předvedli výkon, za který se nebudeme stydět.“

Fanoušci, kteří na derby Chrudim - Pardubice nedorazí osobně, si je mohou užít alespoň u televizních obrazovek. Kanál ČT sport je vysílá přímým přenosem již od 17.50.