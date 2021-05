Krize neskončila, chrudimští fotbalisté prohráli počtvrté za sebou

Hosté byli od začátku utkání aktivnější, už ve dvanácté minutě chrudimský útočník Rybička vyslal střelu na zadní tyč a jen o pár centimetrů netrefil domácí branku. Do změny stran nebylo k vidění více zajímavých akcí.

V šestapadesáté minutě měl na kraji vápna míč domácí Jurásek, který připravil Bredovi míč na střed, a ten se nemýlil. Jednalo se o jedinou střelu Vlašimi v utkání na bránu Chrudimi.

Východočeši mohli vyrovnat o pár minut později, vlašimský brankář Řehák vyrazil míč na nohy hostujícího útočníka Kang-Hjona Yua, tomu však ve skórování zabránil právě Breda, autor rozhodujícího momentu zápasu, který na brankové čáře zneškodnil pokus chrudimského útočníka.

„Dnešním dnem jsme si vypili kalich hořkosti až do dna. Nemůžu říct vůbec nic na náš výkon, který byl jeden z nejlepších za poslední dobu. Utkání mělo minimálně skončit remízou, ale znovu nás dohnala bolest z uplynulých zápasů, protože nejsme schopni dát branku, a to ani do prázdné,“ hodnotil utkání trenér Chrudimi Jaroslav Veselý. „Naše neúspěchy definuje problém vstřelit gól ze hry, opakuje se to dokola. Je na čem stavět, ale bez gólu to prostě nepůjde,“ dodal.

Chrudim je po čtyřiadvaceti utkáních na osmé příčce Fortuna národní ligy a příští zápas odehraje v sobotu od 15 hodin proti Žižkovu.