Chrudimský kouč Veselý po premiérové výhře: Měli jsme víc štěstí

Východočechům v Ostravě patřilo dění před přestávkou, kdy je ve 33. minutě poslal do vedení stoper Vencl hlavičkou po vráceném rohovém kopu. Svůj vliv měla patrně i větší sehranost Chrudimských - Vítkovice doplňovaly kádr na poslední chvíli.

„První poločas jsme neodehráli zle, řekl bych, že jsme byli lepší na balonu,“ srovnával Veselý. „Po pauze to bylo horší; domácí si vyvinuli drtivý tlak a my přežili jen s vypětím všech sil. Byly to nervy, až se mi zastavovalo srdce,“ pronesl s úsměvem.

Ostravané se snažili branku chrudimského Mrázka ohrožovat především centrovanými balony, ale defenziva hostí nápor ustála.

„Očekávali jsme těžký zápas. Kluci byli v první půli nervózní, zbytečně se zbavovali míčů, beci nebyli aktivní,“ vypočetl trenér Vítkovic Jiří Balcárek. „Moc šancí jsme si v ní nevypracovali, což se změnilo dobrým poločasovým střídáním,“ poznamenal kouč, podle nějž utkání nemělo druholigovou úroveň.

„Moc hezkých akcí k vidění nebylo. Chrudim hrála organizovaně, bylo složité se k nim dostat,“ řekl.

Veselý s jeho celkovým dojmem z mače souhlasil. „Nebylo to světoborné utkání. Vyhrál šťastnější, nikoliv lepší tým,“ řekl. Jeho mužstvo vyzve v sobotu od 10.15 Za Vodojemem nováčka z Líšně.