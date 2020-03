Takhle rychle jsem gól nečekal, raduje se chrudimská posila Mužík

Lépe snad jedenadvacetiletý záložník své angažmá Za Vodojemem začít nemohl.

„Říkal jsem si, že bych mohl dát gól, a věřil jsem si na něj, ale že to půjde takhle rychle, tak to jsem nečekal. Moc mě to těší, ale nejvíc jsem rád za vítězství, protože tři body doma jsou bomba. Teď jedeme dvakrát ven, takže jsme potřebovali dobrý začátek,“ říkal po utkání Mužík.

Chrudim v prvním jarním duelu nakonec rozstřílela Varnsdorf 5:2. Čerstvá posila z Pardubic střídala až v nastaveném čase a téměř po roce odehrála ve druhé lize takřka celý zápas. To přesně Mužík očekává. „Nemohl jsem se dočkat. Věděl jsem, že budu hrát, celý týden jsem se připravoval a dal jsem do toho maximum,“ zářil Mužík.

„Přišel jsem s tím, abych předvedl, na co mám, a pomohl mančaftu. Doufám, že mě trenér bude dál využívat a já mu to budu splácet. Že budeme vyhrávat a budou body,“ plánoval. Přiznal však, že mu přece jen trochu leží v hlavě odchod z Pardubic, kde se bude v létě možná bojovat o postup do první ligy.

„V Pardubicích je skvělá parta, mám tam hodně kamarádů, takže mě to trochu mrzí. Na druhou stranu jsem skoro půl sezony hrál třetí ligu (v pardubickém „béčku“) a myslím si, že už bylo potřeba jít někam, kde dostanu víc prostoru a budu hrát alespoň o soutěž výš,“ uvažoval Mužík.

O jarní premiéře však nemluvil jen v superlativech. Chrudim obě branky inkasovala po standardkách, na kterých pracovala celou zimu. „Je to blbost dostávat takové góly. Snažíme se na tom dál dělat, věřím, že do budoucna se to zlepší. Po vyrovnání na 1:1 nám to chvíli nešlo, ale nakonec to zlomil náš gól do šatny na 2:1,“ těšilo Mužíka.

Vedoucí branku zařídil Daniel Vašulín, jenž se v sobotu trefil celkem dvakrát a hned v prvním utkání jara vyrovnal počet svých gólů z podzimu. Jako další se mezi střelce zapsali Petr Rybička z penalty a povedeným lobem těsně před koncem David Sixta.