Soupeř se přiznal, že penalta nebyla, prozradil chrudimský Havlena

8:58 , aktualizováno 8:58

Mohl bejt slavnej, ozvalo se ve středu na tribuně v Chrudimi těsně po utkání s fotbalovým Ústím nad Labem (3:3). Měla to být narážka na to, že v 76. minutě přišel na hřiště střídající Jan Havlena, jenž devět minut před koncem zápasu poslal Chrudim do vedení 3:2. Svým prvním gólem v dresu Východočechů. Jenže chvíli nato si Chrudim nechala dát gól z penalty a nakonec z toho byla jen výše uvedená remíza.