Věřím, že góly přijdou. A proč ne proti Dukle, velí chrudimský Dostálek

„Musíme už konečně získat tři body. Doufám, že dorazí hodně lidí a pomůžou nám Duklu porazit,“ přeje si záložník Východočechů Tomáš Dostálek v rozhovoru pro klubový Facebook. „Soupeř má velmi dobrý kombinační tým a je rozjetý,“ upozorňuje dále Dostálek s odkazem na čtyřzápasovou šňůru vítězství pražského týmu. Naposledy Dukla rozstřílela venku Vítkovice 3:0 a se sedmadvaceti body jí náleží druhé místo v tabulce hned za Pardubicemi.

Jednou už v letošní sezoně narazila i na Chrudim, sice to bylo ještě v přípravném období, nicméně v červnu Chrudimi podlehla 2:4.

„Dokázali jsme Duklu porazit, určitě o tom bude vědět a budou si na nás dávat pozor. Doma jsme schopni porazit každého,“ vyhlašuje Dostálek.

K výhrám jsou však potřeba góly. A těch Chrudim moc nedává. Na jedenáctém místě tabulky má při záporném skóre 14:25 čtvrtý nejhorší útok soutěže. V posledním utkání v Ústí nad Labem (0:2) se navíc neprosadil vůbec.

„Je to o neproměňování šancí. Může se stát, že si v utkání žádnou nevytvoříme, ale nejhorší je, že my je máme. I proti silným týmům, koncovka nás však trápí. I když vedeme, tak to nejsme schopní uhrát za tři body, nevím proč. Věřím však, že se to zlomí, že začneme ty góly dávat. A proč ne zrovna v sobotu proti Dukle,“ nabádá Dostálek.

Jeho mančaft by měl vytěžit z domácího prostředí a odrazit se tak k dalšímu utkání, které jej čeká v Pardubicích. Derby začíná Pod Vinicí 2. listopadu v 10.15.

„Doma musíme být cítit, je to příjemné i pro nás, když na hřišti slyšíme, že jsou lidi za námi. Ženou nás dopředu, budeme se jim snažit udělat radost,“ slibuje Dostálek.