V závěru už jsme jen tlačili čas, přiznal chrudimský kouč Jirousek

„Bylo vidět, že na hráče trochu dolehla důležitost toho duelu, ale ubojovali to. Jsme za výhru moc rádi,“ říkal na tiskové konferenci po utkání trenér Chrudimi Pavel Jirousek.

Jeho tým parádně zvládl první poločas, ve kterém Táborsko skoro k ničemu nepustil. Hned v osmnácté minutě mohli jít Východočeši do vedení, ale to ještě Daniel Vašulín po centru do vápna hlavičkoval nad. Všechno ovšem napravil ve 41. minutě, když mu skvělou přihrávku před prázdnou bránu narýsoval David Sixta a dvacetiletý vytáhlý útočník neměl se zakončením sebemenší problém.

Vše nasvědčovalo tomu, že pokud Chrudim udrží nastolené tempo, tak Táborsko nemůže mít šanci na výhru, ale bylo to přesně naopak.

„O poločase jsme mluvili hráčům do hlav, že bychom neradi výsledek jen bránili, ale stalo se. Bylo fantasticky vidět, jak se otočila psychika a Táborsko nás začalo přehrávat. Je dokázané, že když chcete znovu zapnout, už to nejde,“ upozorňoval Jirousek.

Chrudim však měla znovu štěstí, které potřebuje. I přes horší herní projev dokázala odskočit na 2:0, když se k odraženému míči dostal David Sixta a napálil jej do sítě.

Táborsko se nevzdávalo. Dál bylo lepší a převaha vyústila v kontaktní gól z nepřímého volného kopu. Rozhodčí odpískal malou domů, kterou vzal do ruky gólman Zíma, a míč za něj následně parádně zakroutil David Březina.

Závěrečné minuty ale lépe zvládla Chrudim podpořená výborně chytajícím Zímou a získala další tři body. Celkem jich na třináctém místě má již 21. „Už jsme jen tlačili čas. Táborsko bylo ve druhé půli lepší než my, ale hraje se na góly,“ ulevilo se Jirouskovi.