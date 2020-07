Sokolov má formu. Ale je hratelný, říká trenér Chrudimi

„Bez těch tří to pro nás bude citelné oslabení. Řešíme, kdo bude schopný hrát, jsme rozbití. Ale to se jistě netýká jen nás, ale všech týmů,“ nedělal si kouč na klubovém webu alibi dopředu.

Pokud by Chrudimští v Sokolově a následně doma s Vítkovicemi (v úterý od 18 hodin) zvítězili, mohou se v případě dalších příznivých výsledků ještě vyšvihnout ze současné desáté až na sedmou příčku. Momentálně ji drží Ústí nad Labem, na něž Veselého mančaft ztrácí pouhé dva body.

Na lepší finální umístění však pomýšlejí i Prostějov a Vlašim, které mají o bod víc než Východočeši, a přirozeně také Líšeň, Třinec a Vyšehrad, jež se na ně tlačí zdola.

„Cíl (záchrana ve druhé lize) jsme již splnili, ale nemělo by nás pohltit uspokojení. Chceme skončit co nejvýše to půjde. Když budeme horší než desátí, budu zklamaný. Jsme schopni v posledních dvou zápasech bodovat, soupeři jsou hratelní,“ věřil trenér Veselý.

Patnáctý Sokolov sice z ekonomických důvodů ve druhé lize v příští sezoně pokračovat nebude, ale jeho hráči navzdory tomu nepředvádějí nějak zoufalý fotbal. Ze tří posledních kol ve dvou zvítězili, před dvěma týdny doma porazili 1:0 Varnsdorf.

„Víme, že na jaře mají formu, se druhou ligou se budou chtít rozloučit vítězstvím. Navíc hrají o angažmá, nečeká nás nic lehkého,“ podotkl Veselý. „Ale nechceme jet přes půl republiky a odevzdat body. Věřím, že hráči ze sebe vytáhnou zbytky sil,“ dodal.