Po úvodních komfortních domácích výhrách fotbalisté Barcelony a PSG na hřištích nadšeně bojujících soupeřů prohráli, postup do semifinále Ligy mistrů však oba favorité uhájili. Chladně působící...

Údiv, nemilé překvapení, chuť se smát. A co se fotbalistům Aston Villy a PSG honilo hlavou před vzájemným duelem v Lize mistrů? Možná raději nevědět. Místo slavné znělky milionářské soutěže duněla...

Nebýt to Sověti, mám zlato. Střelec-bohém Kroupa slaví 75, trénoval i Bolka Polívku

Rok 2017. Třiadvacátý prosinec. Krátce po poledni. Den, kdy se Karel Kroupa podruhé narodil. Už by nikdy nedorazil na tradiční kávu do hotelu na Boby a nevyprávěl by nám historky o tom, jak v mládí...