Dostat takové dva góly? To jsme blázni, durdil se chrudimský kouč

„Z Prostějova jsme měli respekt, je to nepříjemný protivník, který se veze na vlně dobrých výsledků a hry. Přesto si myslím, že jsme s ním minimálně bod ztratili,“ smutnil po porážce kouč chrudimského MFK Jaroslav Veselý.

Kouč vítězů Pavel Šustr souhlasil s tím, že Prostějov v globálu určitě nebyl na trávníku lepším celkem.

„Byl to otevřený fotbal z obou stran, týmy předvedly podobný výkon,“ soudil Šustr. „Bylo to o tom, kdo dokáže dát branky, a my v tom byli úspěšnější. Ale na můj vkus jsme ztráceli spoustu míčů. Zbytečně jsme faulovali a dopřáli tím Chrudimi spoustu přímých kopů a rohů. Málem nás z toho potrestala. Je to pro nás velmi cenné vítězství,“ těšilo kouče Hanáků.

Ti vedli už v 6. minutě, když Matoušek dorazil do brány nepovedenou ránu Zapletala. Chrudim kontrovala několika zajímavými situacemi, z nichž jasně největší byla v úvodu zmíněná tutovka Korejce Jua. Parádně mu přihrával křídelní záložník Mužík. A když právě Mužík nedlouho po poločasové pauze přece jen srovnal, netrvalo dlouho a prostějovský Bialek z rychlého protiútoku rozhodl.

„Přesně tohle jsme nechtěli, nechat si dát doma dva góly z brejků,“ durdil se trenér Chrudimi Veselý. „Jeden po zbytečné ztrátě, špatné komunikaci a postavení ve vápně, druhý po naší útočné standardce... To jsme blázni,“ dodal.

Jeho mužstvo za opětovně nepříznivého stavu vrhlo všechny síly do útoku a soupeř brzy mohl z dalšího výpadu přidat pojistku, ovšem Matoušek poté, co se vyhnul brankáři Mrázkovi, mířil pouze do tyče. V úplném závěru se Chrudimští ještě dožadovali pokutového kopu za domnělou ruku ve vápně, ale rozhodčí Vojkovský ji nepískl.

„Co mohlo, to šlo v tomhle zápase proti nám. Šance, které jsme si vypracovali, jsme neproměnili. Ale hlavně jsme neměli dostat takové góly,“ lamentoval kouč Veselý.

Chrudimi v tabulce průběžně náleží 8. příčka.