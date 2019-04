Chrudimský Kesner: Na jaře prohrály Vítkovice jen jednou, nic lehkého

Vy jste naopak bodovali počtvrté za sebou a dole se tabulka začíná trochu oddělovat. To se asi u vás v kabině dýchá o mnoho lépe...

Rozhodně je lepší atmosféra, když se dělají body a týmu se daří. Nám se dýchá lépe nejen z pohledu tabulky, ale i tréninkového procesu. Hned nás to víc baví, když za odvedenou práci přijde odměna.

Naposledy jste remizovali 2:2 s Varnsdorfem. Bod se čtvrtým týmem soutěže je velmi cenný, ale není to po průběhu utkání trochu ztráta?

Trenér už říkal, že to byl duel nahoru dolů, mohly během něj vyhrát oba týmy. Na konci šel sám na bránu Dan Vašulín, domácí zase trefili tyčku. Samozřejmě, vedli jsme a je škoda, že jsme to neudrželi, ale těžko říct, jestli je to ztráta. Remíza podle mě byla nakonec spravedlivá.

Vy osobně jste dvakrát během pěti minut parádně skóroval z přímého kopu a obecně vám to tam v sezoně občas takhle spadne. Vypadá to, že je to vaše oblíbená disciplína...

Mám to rád. Když je možnost, tak si přímák vždycky kopnu a těší mě, že to takhle vyšlo. Oba přímé kopy byly v ideální pozici pro praváka, takže jsem se snažil to trefit přes beka a pokaždé to tam zapadlo. První byl o břevno, ten druhý myslím ne. Na jednu ránu gólman nedosáhl a druhou neviděl, vyšlo to hezky.

Po Vítkovicích přijde v sobotu na řadu Hradec Králové...

Nemluvíme o tom, protože máme před sebou ještě jeden zápas, ale speciálně na Hradec se moc těšíme. Je to další derby, na která v sezoně chodí poměrně dost lidí, a my jsme moc rádi, že máme možnost hrát takové zápasy. Věřím, že nás to posouvá, a užíváme si to.