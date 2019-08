Líšeň? Historie. Chrudimští teď vyhlížejí body z Varnsdorfu

„Varnsdorf má nebezpečný tým, v němž jsou šikovní kluci a který se každoročně se pohybuje v horní polovině tabulky,“ říká nehledě na letošní pomalejší rozjezd soupeře krajní halv Chrudimi Tomáš Dostálek. „Ale je to otevřené, můžeme tam vyhrát i prohrát,“ míní.

Severočeši mají dosud na kontě dvě remízy 2:2 (v Líšni a s Třincem), což je mimochodem stejný výsledek, jaký Chrudim v dubnu ve Varnsdorfu uhrála ještě v předchozím druholigovém ročníku. Dva góly, oba z přímého kopu, tehdy dával kapitán hostí Ondřej Kesner, Dostálkův kolega ze záložní řady.

„V tom zápase jsme mohli klidně zvítězit, (útočník) Dan Vašulín šel v závěru sám na brankáře a nedal,“ vzpomíná Dostálek. „Měli jsme dost šancí a hráli dobře.“ Což bude chrudimským předsevzetím i teď.

Z nešťastného duelu s Líšní už se mužstvo snad dostatečně oklepalo. „Po prvním poločase, kdy jsme 1:0 vedli, to pro nás byl šok,“ konstatuje Dostálek. „V kabině pak (až na důrazný proslov brankáře Mrázka) bylo ticho, nikdo pořádně nic neříkal.

„O pauze jsme si mysleli, že je to hotové, ale Brňané nás vyvedli z omylu. Dát druhý gól, asi by to vypadalo jinak. Líšeň nás však dvakrát potrestala a už jsme se k ní do vápna nedostali. Ale jedeme dál. Je to historie, teď chceme něco přivézt z ‚Vanďáku‘,“ dodává.