Vstup do ligy bude klíčový, je jasné chrudimské posile Šejvlovi

„Vstup do soutěže pro nás bude klíčový. Sice nás pak čeká ještě velké množství dalších utkání, ale pro sebevědomí bude důležité se chytit hned na začátku,“ uvědomuje si v rozhovoru pro web Chrudimi Martin Šejvl.

Čerstvě třicetiletý stoper patří k nejvýraznějším zimním posilám Chrudimi, z pozice týmového lídra by to měl být právě on, kdo Chrudimi nedovolí spadnout.

„Už při prvním telefonátu s trenérem jsme se bavili o tom, že je pro mě připravená role lídra. Mám už nějaký věk, takže jsem na to zvyklý. Snad důvěru splatím na hřišti,“ přeje si Šejvl, jenž se vlastně ani nijak výrazně nestěhoval.

Do Chrudimi přišel z nedalekých Pardubic. „Rozhodně nejdu do cizího prostředí. Kluky znám a jsem rád, že tu můžu být. Hlavně cítím tu důvěru, což je pro mě nesmírně důležité,“ pochvaluje si Šejvl.

Spolu s ním Východočeši v zimě do kádru přivedli hned osm dalších posil, mezi nejvýraznější patří gólman Jiří Floder ze Zbrojovky Brno a útočník Filip Firbracher z Hradce Králové, kam pro změnu zamířil dosavadní forvard Chrudimi číslo jedna Petr Rybička.

„Jsem rád, že k nám Jirka přišel, protože gólmana jsme potřebovali (Lukáše Mrázka totiž postihlo další zranění). A u Filipa, který prošel i mládežnické reprezentace, nezbývá než věřit, že bude dávat góly. Hodně jsme o tom spolu mluvili,“ říká chrudimský kouč Radek Kronďák.