Čtvrtá výhra v řadě. Fotbalisté Chrudimi uspěli i na půdě Slavie

„Každé body ve druhé lize jsou důležité, ale ty z venku dvojnásob. Hráči soupeře byli mladí a běhaví, takže to pro nás byl hodně náročný zápas,“ říkal pro klubový web kouč Chrudimi Radek Kronďák.

Hned ve třetí minutě mohla Chrudim ztrácet, jenže Albert Labík mířil jen do tyče. Po bezbrankové první půli to ale nakonec byli hosté, kdo udeřil. V 55. minutě se o vítězství Východočechů vůbec první trefou za Chrudim postaral stoper Václav Míka, jenž umístil míč do sítě hlavičkou po rohovém kopu.

„Po prvním gólu jsme pak ještě měli asi čtyři šance, ale nedali jsme je a museli jsme se bát až do úplného konce. Na Slavii jsme ale jinak byli velmi dobře připravení,“ chválil svůj tým Kronďák.

O pátou výhru v řadě bude Chrudim usilovat na domácím hřišti v sobotu od 10.15 v utkání s další druholigovou rezervou. Tentokrát tou olomouckou.