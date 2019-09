Remíza z Hané je pro nás spíš ztráta, uvedl kouč Chrudimi

Do zápasů letos naskakuje výhradně jako střídající hráč, ale teď v Prostějově krajní obránce fotbalové Chrudimi Lukáš Mastík ukázal svoji cenu. Poté co jeho spoluhráč David Sixta v 89. minutě napálil pokutový kop do břevna, Mastík v 5. minutě nastavení už další penaltou nepohrdl, a svému týmu tak zařídil bod za remízu 1:1.