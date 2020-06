Chrudimský trenér Veselý: Prostějov hrál dobře. Remízu beru

Pak už se nic nestalo ani v nastavení, jehož neúměrnou pětiminutovou délku rozhodčí Hocek určil bez zjevné příčiny. Chrudim po remíze 1:1 zůstala průběžně osmá, Prostějov desátý.

„Strašně těžké utkání, hodně náročné. Pro oba týmy po dvou dnech hrát další podobný zápas v tomhle počasí... Bylo to hodně soubojové, agresivní. Na hraně faulu, ale férové z obou stran,“ hodnotil mač domácí kouč Jaroslav Veselý. „Prostějov byl jeden z nejlepších týmů, co se tu teď na jaře představily, takže toho bodu si musíme vážit,“ doplnil.

Trenér Prostějova Pavel Šustr byl naproti tomu z nerozhodného výsledku spíše zklamaný. „Vzhledem k tomu vývoji je škoda, že jsme ten konec neuhlídali. Myslím, že tu poslední situaci jsme měli určitě zvládnout. Pocity mám smíšené,“ řekl.

„A jestli mi nastavení přišlo adekvátní? Rozhodčí to tak posoudil, co já už mu na to můžu říct. To je jeho práce. Nejdřív ohlásil čtyři minuty, pak pět, tak jsme to tak brali,“ dodal.

Začátek duelu vypadal celkem slibně, co chvíli se hrálo před jinou šestnáctkou. O něco více brankou „zaváněly“ spíš výpady Hanáků, Lutonský mimo jiné totálně prováhal sólový únik a střelu si nakonec nechal zblokovat. Rychlejší zakončení si na druhé straně žádala i akce, kterou připravil Sixta pro Rybičku.

Prostějovští měli nadále náznaky šancí z protiútoků, ale faktem je, že směrem k poločasové pauze se fotbal postupně vytrácel. Pro domácí bylo nepříjemné, že už v polovině poločasu musel odstoupit zraněný krajní obránce Řezníček.

„Střídaly se tam úseky, kdy Prostějov ukazoval, že je silný na míči, a přehrával nás. Pak byly pasáže, kdy jsme měli navrch my,“ srovnával trenér Chrudimi Veselý s dovětkem, že proniknout do vápna bylo pro jeho tým velmi složité.



Ve druhé půli Chrudim přidala, nicméně její snažení bylo povětšinou jalové. A Prostějov jí dál zatápěl brejky. Ke gólu však dospěl s notným přispěním domácího Fofany, stopera z Pobřeží slonoviny, který promáchl balon letící ve výši stehen a pustil tak Šteigla do sóla.

„Zase nešťastný gól doma z brejku... To neberu, to musí být zajištěné,“ ošíval se Veselý.

Zároveň však pochválil mužstvo za aktivitu v závěru, jež vedla k přímému kopu a hlavičce kanonýra Vašulína po perfektním centru od Vencla. „Tam to bylo excelentní. Vydolovali jsme ze sebe síly a zaslouženě vyrovnali,“ mínil Veselý. „Pár závary jsme to mohli i vyhrát, ale objektivně je remíza spravedlivá,“ sdělil.

Příští utkání chrudimští fotbalisté sehrají tuto neděli na půdě aktuálně druhé brněnské Zbrojovky, výkop je naplánován na 17. hodinu.