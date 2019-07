Chrudimský trenér Veselý: Nejsme kapela, abychom všechno vyhráli

„V kontextu celého utkání zaslouženě. Měl jsem k ní velký respekt a není radno ji podceňovat, nejsem z toho překvapený. Nejsme kapela, abychom všechno vyhráli,“ říkal na pozápasové tiskové konferenci chrudimský trenér Jaroslav Veselý.

Přitom na ní mohl svůj tým úplně klidně chválit za další vítězství. Gólman Líšně Jan Vítek totiž zprvu vůbec nepůsobil jistým dojmem a vyrobil několik kiksů. „To mě mrzí. Dvakrát tam projel a my to nedokážeme dohrát. Kdyby to bylo 2:0, tak jsme hosty dorazili a vyhráli,“ litoval Veselý.

A štvala ho i celková prezentace Chrudimských ve druhé části hry. „Druhý poločas nechápu. Dvě rychlé branky se mohou stát, ale my úplně přestali hrát. Vadí mi, že tam chyběla odvaha, jen jsme odkopávali balony a situace řešili alibisticky. I když chápu, že není jednoduché hrát doma, protože místní publikum někdy hráče dostává trochu zbytečně pod tlak,“ stěžoval si lehce Veselý a dodal: „Lidi jsou namlsaní, už by chtěli víc, ale pořád je to druhá sezona ve druhé lize. My hrajeme o záchranu a každý bod je cenný. Rozhodně si nemůžeme myslet, že budeme všechny válcovat, navíc tohle utkání určitě nic nerozhodlo, byť mě prohra mrzí, možná bych radši neuspěl ve Vítkovicích (1:0).“

Když to bylo 1:2, tak Chrudim ještě měla o co hrát, jenže to by nesměli v 92. minutě běžet na Mrázka sami dva hráči z Líšně a Rolinek v klidu nepřidat třetí „kus.“

„Už to bylo vabank, otevírali jsme to, vzadu jsme hráli jeden na jednoho a přeriskovali jsme to. Ten gól jde za mnou, mohli jsme hrát bezpečněji, ale chtěl jsem tomu pomoct, nějak to oživit, a nevyšlo to,“ říkal Veselý.

Gólman Mrázek byl pak obzvlášť nasupený. Po utkání v kabině řval a nadával, až se fanoušci venku udiveně ohlíželi směrem na pootevřená okna u domácí šatny. „Spoluhráči mě nas... hodně,“ vypustil ze sebe Mrázek, když vyšel ven.

„Mráza si zakřičel, já rozhodně nejsem ten, který by šel hodnotit utkání do kabiny, a ani ten, který tady po Vítkovicích běhal v euforii. Byl jsem střízlivý, takže teď nebudu vytvářet paniku a dostávat hráče pod tlak. V klidu si to rozebereme a půjdeme dál. I když jsme přišli o ten polštář, který jsme si uhráli ve Vítkovicích a v tabulce pravdy jsme na nule,“ bilancoval Veselý.

V příštím kole čeká na Chrudim v neděli od 17 hodin další nevyzpytatelný soupeř z Varnsdorfu. Kouč Veselý však doufá, že k venkovnímu utkání už jeho tým po nepříjemné porážce pojede s úplně jinou náladou. „Taková je druhá liga, každý tu může porazit každého. I Líšeň třeba teď bude mít problémy, soupeři se na ni budou chystat víc.“