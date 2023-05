Chrudimský Juliš: Další remíza dobrá. Ale už by to chtělo za tři body

Pokud by bookmakeři sázkovek stáhli z nabídky pro zápasy chrudimských fotbalistů ve druhé lize kurzy na remízy, nikoho by to nejspíš dvakrát nešokovalo. Svěřenci trenéra Radka Kronďáka totiž dál jen utvrzují v tom, že na plichty „stojí první ve frontě“. Sobotní remíza 1:1 z pražské Julisky je již sedmým výsledkem tohoto typu z devíti jarních kol!