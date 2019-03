Větrné derby Chrudimi a Pardubic. Přímý kop, penalta a bod pro oba

„Tým byl po minulém výsledku ve Znojmě (porážka 1:6) v ne úplně dobré psychické pohodě, takže kvituju, že kluci zabrali a byli schopni vytvořit si závěrečný tlak,“ uvedl trenér chrudimského MFK Pavel Jirousek.

„Musíme vzít ten bod,“ poznamenal jeden z pardubických koučů Jaroslav Novotný. „Chtěli jsme sice navázat na utkání s Třincem (vítězství 4:0), ale neprohráli jsme,“ dodal smířeně.

Celý zápas foukalo od vodojemu k základní škole dr. Jana Malíka a stejným směrem se také v obou poločasech útočilo. Zvlášť gólmani museli vnímat marnost svého počínání, když vysoký míč, místo aby přeletěl půlku, ve vzduchu zabrzdil a pak padal spíš zpátky.

„Kdo fotbal hrál, ví, že ho to může ovlivnit hodně. Balon se zastaví, změní dráhu... Vítr je největší nepřítel fotbalu,“ prohlásil kouč Novotný, jehož tým měl v prvním poločase v tomto smyslu výhodu a také díky tomu kontroloval vývoj. Jirousek jej doplnil: „Chtěl byste balon dát na zem, ale ne vždycky se to tak dá zahrát. Nákopům se nevyhnete. Vrací se to a blbě odhaduje.“

Závan větru možná pomohl i precizní kopací technice krajního beka hostí Čelůstky, který v 17. minutě poslal dokonalý trestňák do vápna Chrudimi. Nabíhající Fousek následně nedal domácímu gólmanovi Zímovi šanci - 0:1.

Těsně předtím ovšem do děje poprvé problematičtěji vstoupila rozhodčí Adámková: faul na Mužíka u postranní čáry před Čelůstkovým kopem byl odpískaný správně, jenže s takovou prodlevou, že to vyznělo, jako by si ho vykřičeli protestující hosté.

Autorita Adámkové, původně zjednaná rychlými kartami za ostré zákroky Chrudimských (útočník Petráň se po nich na trávníku svíjel jako žížala), se pak postupně vytrácela, což vrcholilo zhruba v poslední čtvrtině zápasu, kdy už Chrudim po střídáních hrála jen na tři beky a s větrem v zádech se hnala za vyrovnáním. Před penaltou pak sudí po chvíli změnila verdikt z odkopu od branky na roh - tentokrát to působilo přesně naopak než v prvním případě, Kesner poté ve vápně trefil ruku Černého a náhradník Kopecký z puntíku uklidil míč k tyči.

„Proti penaltě asi není co říct. Akorát to rozhodnutí předtím... Nevím,“ komentoval inkriminovaný moment trenér Pardubic Novotný.

Pokud jde o kulisu derby, o tu se přirozeně staraly oba kotle. Lidí jinak přišly téměř dvě tisícovky.

„Počasí tomu asi trošku ublížilo, myslel jsem si, že to bude víc. Na druhou stranu fotbal teď v Chrudimi táhne. Pardubičtí fanoušci byli slyšet, hosté se tu necítili jako venku,“ všiml si kouč Jirousek.

„Atmosféra nahrává tomu, aby tam hráči nechali veškerou bojovnost a srdíčko. Jedině dobře, víc takových zápasů. Výkony jsou v nich nadstandardní,“ mínil Novotný.