Bohužel netrefíme bránu, vadilo chrudimskému kouči po prohře v Opavě

Jeho tým ve druhé lize nevyhrál už čtyři kola, naposledy se mu to povedlo 21. srpna v Táboře (1:0). Od té doby jen dva body za remízu, teď v Opavě přirozeně žádný.

Jednu ze dvou předehrávek kola (ve druhém předvíkendovém duelu předčila Karviná 2:0 rezervu pražské Sparty) rozhodly branky domácích Adamů Ščudly a Rychlého ze 72., resp. 78. minuty. Východočeši jsou po ní na 12. příčce tabulky.

„Bylo to velmi zajímavé utkání,“ vyzdvihl kouč Kronďák, jenž je mimochodem jedním z kandidátů na post hlavního trenéra prvoligových Pardubic.

„Věděli jsme, jakým stylem se bude Opava prezentovat, a to se nám dařilo do prvního gólu eliminovat. Nakonec to bylo o tom, že kdo dá branku, vyhraje. Po přestávce jsme si vytvořili jednu velkou šanci, kterou se nám bohužel nepodařilo proměnit (gólman Opavy Lasák vytěsnil střelu chrudimského Vrány nad břevno), a nakonec udeřila Opava,“ shrnul.

Jeho protějšku na opavské lavičce Romanu Westovi po pauze náramně vyšla střídání.

„Do druhé půle jsme nevstoupili dobře a soupeř nás přitlačil,“ poznamenal. „Pak jsme do hry poslali Ščudlu a Yunise, přešli jsme do rozestavení 4-1-4-1 a tím jsme utkání zlomili. Oba hráči tomu hodně pomohli,“ chválil náhradníky.

Největší zásluhu na triumfu Slezanů měl Ščudla, jenž nejprve skóroval ranou bez přípravy a posléze vybídl Rychlého přesným centrem ke gólové hlavičce. Agilnímu Yunisovi pak jeho šanci zlikvidoval svým zákrokem brankář hostí Floder, který poté kryl ještě další příležitost opavského týmu.

Příští sobotu Chrudimští vyzvou od 10.15 na stadionu Za Vodojemem Karvinou.