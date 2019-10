Bohemians zápas pojmou jinak než Příbram, ví chrudimský trenér Kraus

„Chceme hlavně být důstojným soupeřem. Budeme znovu outsiderem, ale je to fotbal,“ říká s pokorou před soupeřem, pražskými Bohemians, trenér chlumeckého týmu Jan Kraus.

Zápas začne v 16 hodin a čeká se velmi pěkná návštěva, která by měla podpořit příjemný fotbalový zážitek.Podobně jako před více než měsícem, kdy Chlumečtí gólem v poslední minutě porazili 2:1 Příbram a vybojovali si dnešní duel s Bohemians.

Znovu jdete proti prvoligovému favoritovi, v čem bude tento zápas jiný?

Podle mě zhruba ve dvou věcech. Jednak Bohemka hraje jinak než Příbram. Hraje rychlý, silový fotbal, její hráči nedají nic zadarmo. Sledoval jsem teď jejich ligové utkání v Teplicích, kde sice prohráli, ale první půli odehráli velmi dobře. Bude velmi těžké jim být vyrovnaným soupeřem.

A druhá?

Zatímco Příbram přijela s hráči širšího kádru a nebyla úplně kompletní, Bohemians to podle mě pojmou jinak a určitě budou chtít postoupit. Podle toho asi bude vypadat sestava.

Vy jste si Bohemians jako soupeře vyzkoušeli už v s její rezervou doma 0:2 prohráli. Může vám to v něčem nyní pomoci?

Určitě nám pomáhá celá ČFL tím, že tam hraje hodně prvoligových rezerv. V jejich týmech totiž často nastupují hráči prvoligových kádrů a je to na kvalitě znát.

A Bohemians konkrétně?

Rezerva hrála podobně jako áčko. Rychle, důrazně, s výborným pohybem a přechodem do útoku, na což jsme také doplatili. Měli jsme dost šancí, ale gól jsme nedali a oni nás trestali z rychlých protiútoků.

Stejně jako loni, kdy jste po pohárovém zápase s Mladou Boleslaví hráli v ČFL velmi dobře, to podobně platilo i letos po Příbrami. Čím to?

Letos dostali v poháru příležitost i mladí hráči. Zápas nám vyšel jak herně, tak v nasazení a kluci se chytili. Ne všechno od té doby vyšlo, tak uvidíme, co s námi udělá zápas s Bohemkou.

Jak budete skládat sestavu? Budete brát v úvahu herní styl soupeře?

Úplně takhle se na to dívat nebudeme. V sestavě některé změny budou, postavím co možná nejsilnější tým, s výjimkou Sedláčka budou připraveni všichni hráči, bude to pro všechny svátek.

Asi i pro fanoušky. Jakou čekáte podporu?

Věřím, že velkou. Fanoušci nás chodí v hojném počtu povzbuzovat i ve třetí lize, věřím, že přijdou i tentokrát. Navíc k atmosféře by mohlo přispět to, že také Bohemians mají hodně fanoušků a že by mohli přijet i k nám.