Zklamání smíšené s hrdostí, říká chrudimský trenér po pohárové prohře

„Je to trochu zklamání, protože fotbal hrajeme pro výsledky, ale mísí se to s hrdostí na to, co kluci předvedli,“ řekl hned po zápase trenér Chrudimi Jaroslav Veselý.

I když se utkání oficiálně odehrálo bez diváků, hrstka domácích příznivců si našla cestu za plot nedaleko sektoru, který za normálních okolností plní právě skalní fans. A hned po čtvrthodince je potěšil Korejec Yu, když přízemní střelou doprostřed brány proměnil nařízený pokutový kop po předchozím faulu na Petra Rybičku ve vápně.

„Do utkání jsme vstoupili až nad očekávání dobře a šli jsme i do vedení. Mohli jsme pak dát i na 2:0, ale ke konci poločasu jsme začali být pasivní,“ mrzelo Veselého.

Z toho pramenila penalta i na druhé straně pro Mladou Boleslav, Budínského velmi dobrý pokus však ve třiačtyřicáté minutě bravurně zlikvidoval domácí gólman Zíma.

Zdaleka to ale nebyla jediná příležitost účastníka nejvyšší soutěže během první půle: Ve 29. minutě natáhl z veliké dálky zadák Tulio a jeho rána snad z poloviny hřiště orazítkovala břevno. V následujících minutách pak na Zímovi dvakrát pohořel opět Budínský, nejprve neuspěl střelou po dobrém pohybu směrem vpřed ze středu hřiště a napodruhé přímo Zímovi do náruče umístil hlavičku z malého vápna.

Kapitán hostů se pak přece jen dočkal v 64. minutě, když napřáhl ze střední vzdálenosti, střelou k tyči už na Zímu vyzrál.

„Ve druhé půli byl soupeř lepší, vytvořil si tlak a utkání se tam lámalo. Vypadalo to, že Boleslav skóre otočí, měli jsme i štěstí,“ uznal Veselý.

Duel se dostal až do prodloužení, v jehož 103. minutě spálil velkou šanci na malém vápně šéf chrudimské kabiny Kesner a definitivní rozhodnutí duelu svěřil penaltám. Těch hráči obou týmů proměnili celkem třináct, neuspěl pouze domácí Dostálek, jenž napálil břevno.

„To se stane, není to konec světa. Je to určitě škoda, ale všichni hráči včetně těch na lavičce si zaslouží absolutorium,“ pochválil ještě jednou svoje svěřence trenér Veselý.