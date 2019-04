Konec bodovací šňůry chrudimského Rendlu mrzí. Teď stojí v cestě Hradec

„Prošel tam hráč po pravé straně, nebezpečně odcentroval a já byl trošku dezorientovaný a nešikovný. Určitě se to dalo řešit líp,“ nevymlouval se Rendla, jenž na východě Čech hostuje z třetiligového Králova Dvora. „Přitom myslím, že jsme do zápasu nevstoupili špatně, a toho, abychom prohrávali, jsme se chtěli vyvarovat,“ pokračoval.

Chrudim se pak do soupeře tlačila, ovšem její snahy byly kostrbaté. „Chyběl důraz ve vápně, ale ani jsme se k nim nedostávali tak často, jak bychom chtěli. Scházela přímočarost a bylo to asi pomalejší, než by mělo,“ uvažoval.

Někteří jeho spoluhráči navíc škodili sami sobě; na mokrém trávníku jim co chvíli ujížděly nohy.

„Taky jsem si toho všiml. Hřiště je trochu tvrdší, nicméně před zápasem bylo lehce pokropené. Kdo měl kopačky lisovky, mohl mít problém,“ podotkl Rendla.

Po poločasové přestávce Chrudim hodlala zjednodušit hru a srovnat, jenže místo toho přišel druhý úder Vítkovic. Z brejku po standardce Chrudimi, kdy skórující Matěj prošel nikým neatakován středem pole až do zakončení...

„Měli jsme to přerušit v zárodku, už když to hráč přebíral, klidně za kartu. Hrozná škoda,“ litoval Rendla. Jeho tým nakonec v 70. minutě zásluhou střídajícího Ujce přece jen snížil, ale na remízu nedosáhl.

„Času bylo dost, já věřil, že jsme to schopní i otočit... Ale Vítkovice brání fakt dobře, sbírají tak body. A my se s tím nepopasovali tak, jak jsme měli,“ řekl Rendla.

Hráčům chrudimského MFK tak skončila série čtyř zápasů vždy s alespoň jedním bodem. „To nás strašně mrzí, chtěli jsme ji natáhnout co nejdál,“ smutnil Rendla.

Teď už však s mužstvem musí přepnout na dalšího soka, jímž budou v neděli od 17 hodin v Hradci Králové tamější Votroci (aktuálně čtvrtí - Chrudim je čtrnáctá).

„Víme, že je to kvalitní protivník. Do toho derby, bude to specifické. Jakýkoli takový zápas ve druhé lize je super, má to atmosféru. Chtěli bychom zase přivézt nějaké body - čeká nás boj o záchranu, a tam je každý zlatý,“ sdělil obránce Rendla.