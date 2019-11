Snad nám body navíc pomohou, věří chrudimský gólman Mrázek

Froněk je Mrázkovým spoluhráčem a v tísni hlavičkoval na svého gólmana, který balon v protipohybu jen stěží vyrazil prsty na roh. Což mohlo být legrační skutečně až ex post - v dané chvíli celému stadionu Za Vodojemem pořádně zatrnulo...

Nejen podle Mrázka se hrálo spíš bojovné utkání, které moc fotbalové symfonie nenabídlo. Ale to Chrudimské vzhledem k příznivému výsledku nemuselo nijak trápit.

„O tomhle zápasu se tady docela dost mluvilo. Cítili jsme, že Sokolov musíme porazit, a když se to podařilo, všechno z nás spadlo. Jsme rádi, že jsme soupeře nechali pod sebou a trošku se přiblížili k vršku,“ komentoval to 28letý brankář.

Zvláště na konci první půle a po přestávce se však Chrudim o výhru musela strachovat, Západočeši na ni místy vyvinuli drtivý tlak. Přestávkové pokyny trenéra Veselého přitom zněly pochopitelně úplně jinak: nezalézat moc do obrany, snažit se i nadále kombinovat.

„Ve druhém poločase máme vždycky takovou pasáž - nevím, čím to je - kdy se bojíme hrát. Když vedeme, tak jsme asi nervózní, abychom neinkasovali, a takový důležitý zápas ještě třeba neprohráli. Bylo to o hlavě. Ale myslím, že až na nějaké příležitosti soupeře jsme to zvládli dobře. Vítězství si ceníme,“ poznamenal Mrázek.

V Líšni bude chytat opět Zíma

Sám se v brance objevil po dvou zápasech, v nichž před ním dostal přednost mladší parťák Simon Zíma. Ten odchytá i poslední kolo tohoto kalendářního roku v sobotu od 13.30 v brněnské Líšni, protože Mrázek dostal v nastavení od rozhodčího Dubravského kartu za zdržování hry a v sestavě bude nuceně chybět (celkově se jednalo už o čtvrtou „žlutou“).

„Věděli jsme, že mi to hrozí. Ta karta byla taková divná, zrovna jsme střídali... Ale nic s tím neuděláme. Je jedno, jestli chytám já, nebo Simon. Je to kvalitní gólman, v Líšni nás podrží,“ byl Mrázek přesvědčený.

Chrudimský MFK momentálně v tabulce Fortuna národní ligy drží jedenáctou příčku s 18 body. S čímž panuje spokojenost.

„Přáli jsme si jich mít víc než loni, kdy jsme podzim končili se 14. Jara ve druhé lize bývají dost náročná, soupeři budou bojovat o postup. Doufám, že jsme si tímhle nahráním bodů pomohli,“ řekl Mrázek.