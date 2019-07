Chrudimský kouč Veselý: Musíme přijmout, že to bude i válka

„Líšeň v přípravě Vítkovice porazila zcela jasně 2:0, my horko těžko 1:0. Nějaké porovnání to je, řekl bych, že to pro nás bude těžší soupeř. Líšeň přišla z MSFL pohromadě, zatímco na Vítkovicích bylo vidět, že mají nový tým a hledají se,“ popisuje protivníky Veselý.



V čem podle něj tkví největší zbraň sobotního soupeře? „Mají třeba šest velmi dobrých ofenzivních hráčů jako Machálek, Krška, Hladík a další. Jde o agresivní silový tým, který má velkou sílu dopředu. Navíc se mi na něm líbí, že hraje srdcem,“ říká Veselý s tím, že v jeho očích byla Chrudim loni podobný případ. „Je tam elán, přijedou sem a budou mít pocit, že nemají co ztratit. Budou natěšení, nedají kůži lacino,“ tuší Veselý.

Na úvod soutěžního ročníku Líšeň remizovala 2:2 s Varnsdorfem a i proti němu naznačila, že své soupeře může hodně trápit.

„To byl krásný zápas. Líšeň podpořená vyprodaným stadionem nedala kůži lacino a utkání mohla rozhodnout už v prvním poločase, kdy mohla vést 3 nebo 4:0. Pak možná zaplatila nováčkovskou daň, trochu podlehla tomu, že Varnsdorf vyrovnal a na její hráče to padlo,“ ohlíží se Veselý za soupeřovým prvním kolem.

Má z něj respekt, ale na druhou stranu - co by to bylo za trenéra, kdyby svému týmu nevěřil, že dokáže uspět. „Věřím, že budeme schopni si vytvořit šance. Musíme se přizpůsobit jejich agresivitě a pohybu. Chce to hrát svoji hru, jsme doma a měli bychom uplatnit svoje přednosti,“ přeje si Veselý.

Kabinu však připravuje na to, že půjde i o „válku“. „Soupeř není líný na krok. Jde o hodně běhavý tým, který se nebojí jít i za hranu faulu,“ upozorňuje Veselý.

Proti Líšni se hodlá opřít o defenzivu, která dokázala přestát tlak Vítkovic ve druhém poločase prvního kola a přispěla tak výše zmíněnému zisku tří bodů.

„Myslím, že všichni cítíme, že jsme vzadu pevnější. Nastavili jsme si nějaké principy defenzivního chování, které týmu sedí, i když mají pochopitelně slabiny. Ve Vítkovicích jsme to zvládli velmi dobře, soupeř měl jednu vyloženou šanci, a pak už jen závary, byť tam v jednu chvíli létaly centry. To na venkovní zápas není úplně špatná bilance. Nemůžeme si však myslet, že soupeř nebude mít žádnou šanci,“ varuje znovu své hráče Veselý.