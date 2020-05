Druholigová generálka. Chrudimští míří do Brna, vyzvou Líšeň

„Jsem rád, že jsme ještě jeden zápas domluvili,“ řekl trenér chrudimského MFK Jaroslav Veselý. Důležité to je především proto, aby se všichni hráči stačili dostat do odpovídajícího zápasového rytmu.



„V obou dosavadních duelech (porážka 1:2 v Praze-Uhříněvsi od Bohemians 1905 a remíza 1:1 v Pardubicích) jsem viděl kompletní kádr - je jasné, že zbytek ligy neuhrajeme na jedenáct hráčů. Potřebujeme, aby byl celý ready,“ vysvětlil kouč.

Druhá liga teď pofrčí stylem „anglických týdnů“, hrát se bude dvakrát týdně (převážně úterý-sobota/neděle), takže se hodí i to, že Chrudimští výše zmíněné trio přípravných střetnutí zvládnou za pouhých devět dní.

Úroveň hry po pár kolech zase získá štábní kulturu

„I proto jsme volili tři zápasy v rychlém sledu. Nechci říct, že se na to dá úplně připravit, ale jde i o to, abychom si to zkusili z hlediska předzápasových tréninků, navodili ten režim. Moc času na trénování a nějaké nacvičování, oprašování věcí nebude. Ale fotbalisté obecně rádi hrají,“ podotkl Veselý.

Pár úvodních kol sice bude předváděná hra nejspíš drhnout, ovšem postupně podle trenéra Chrudimi získá obvyklou „štábní kulturu“.

„Uvidíme, jak to kdo zvládne v rotaci kádru a se zraněními. Doufám, že se soutěž dohraje. Mělo by být v zájmu nás všech, co fotbal děláme, aby to tak bylo. Abychom hledali důvody, proč ligu dohrát, a ne naopak. Nějaké problémy to samozřejmě činí. Ale musíme být také odpovědní vůči partnerům. I pro běžného fanouška to bude nějaká vzpruha, že se na fotbal podívá třeba aspoň v televizi,“ mínil.

K prvnímu mistrovskému utkání po pauze způsobené koronavirovou pandemií Chrudim nastoupí v úterý 26. května od 17 hodin na hřišti Třince.