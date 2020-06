Nejlepší úvod pod koučem Veselým. A snová chrudimská výhra nad Jihlavou

„Pro nás to jsou snové body. Před zápasem bych si klepal na čelo, kdybyste mi řekli, že Jihlavu porazíme,“ prohlásil trenér Chrudimských Jaroslav Veselý po zápase před novináři. „Ale to neznamená, že bychom byli odevzdaní. Chtěli jsme bodovat a být nepříjemní a to se povedlo.“

Úvodní půlhodinku hry neváhal označit za patrně nejlepší pasáž od doby, kdy mužstvo převzal po kamarádu Pavlu Jirouskovi, tedy od loňského léta.

„Ideální scénář - dali jsme rychle branku a chvíli nato další dva góly. Mohli jsme přidat i čtvrtou a za tu půlhodinu mohlo být úplně hotovo... Zdálo se, že to máme pod kontrolou a že už se nic nestane,“ líčil.

Skóre otevřel v 5. minutě z penalty přesnou ranou k tyči Vašulín, pak tentýž hráč přidal po pěkné akci Řezníčka středem a bleskurychlém uvolnění kolem beka druhou trefu a úžasnou čtvrthodinku završil podobným způsobem po vybídnutí Sixty další forvard Rybička.

David Sixta z Chrudimi (vlevo) a Rajmund Mikuš z Jihlavy.

„Začátek jsme úplně prospali, ten byl katastrofální. Na to bych měl mužstvo připravit jinak, beru to na sebe,“ uvedl jihlavský kouč Radim Kučera. „Neprezentovali jsme se tady jako tým, který chce hrát o čelné příčky,“ dodal.

Poté ovšem Chrudim vypadla z role. Koubek v 35. minutě snížil a Mikuš ve 40. s výrazným přispěním teče domácího stopera Vencla upravil na 3:2. „Bylo zaděláno na drama a poločas jsme dohrávali v křeči. Poznamenalo nás to,“ komentoval to kouč Veselý.

Fanoušek chrudimského fotbalového klubu

Pro další průběh bylo klíčové, že Chrudim krátce po pauze znovu odskočila na rozdíl dvou branek. Vašulín se radoval z hattricku, stejně jako v případě Mikušova gólu však bezprostředně po utkání gól ve statistikách figuroval jako vlastní. Soupeř už stačil jen korigovat.

„Jihlava sice pak dala břevno, ale my ji mohli dorazit. Hrála vabank a my chodili do brejků, bylo to buď, a nebo,“ konstatoval trenér Veselý.