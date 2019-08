Votroci jsou favority, ale zbraně neskládáme, tvrdí fotbalisté Chrudimi

Fotbal

Zvětšit fotografii Momentka z utkání Chrudim - Hradec Králové (v bílém). | foto: Martin Veselý, MAFRA

dnes 13:13

Fotbalisté Chrudimi se v pátek od 18 hodin předvedou v derby v Hradci Králové. Ne že by utkání v Hradci Králové pro chrudimské fotbalisty nějak vybočovalo co do předzápasové přípravy. Ale pokud je řeč o prestiži, tak to už je úplně jiná.

„Je to derby a pro mě je ještě více specifické, když jsem v Hradci Králové působil jako hráč i trenér a navíc tam žiji. Tím je to ještě umocněné,“ netají kouč chrudimského MFK Jaroslav Veselý.

Není zdaleka sám, kdo má na Votroky z minulosti úzké vazby. V mládežnických i dospělém mužstvu tu působila hned šestice jeho současných svěřenců a dvojice záložníků Jiří Janoušek-Tomáš Hynek z Hradce do Chrudimi doputovala teprve letos v létě. Jaroslav Veselý Otázka je, jestli se ostřílený Janoušek objeví na place; trápí ho zranění a minule při domácím výprasku 0:3 od Žižkova v sestavě chyběl. „Byl by velmi platný,“ nepochybuje trenér Veselý. „Zná protihráče, bude mít velkou motivaci a je to pro nás důležitý fotbalista, který dokáže dodat hře klid a rozvahu.“ Nemíní ovšem riskovat, že by se zdravotní stav defenzivního záložníka ještě zhoršil. „Do zápasu nemůže jít někdo, kdo nebude stoprocentně připraven. Za výhru s Třincem (1:0) jsme zaplatili velkou daň v podobě zraněných hráčů a dalších šrámů. Vzpamatováváme se, o konkrétních jménech se rozhodne na předzápasovém tréninku,“ komentuje to Veselý. Hradec je v tabulce o bod a příčku za sedmou Chrudimí, v posledních týdnech se nicméně zvedl. Varnsdorf doma rozemlel jako chmelové šišky (8:0), poté získal bod z Třince (1:1), který se - při velké vyrovnanosti soutěže - rovněž počítá. V souboji Chrudimský Jakub Krčál (v červenočerném na ilustračním snímku) si proti Žižkovu zahrál v obraně i v záloze. Hradec změnil způsob hry, hraje hodně agresivně. Velmi důležitý je faktor (krajního záložníka) Adama Vlkanovy, který je rozdílovým hráčem,“ říká Veselý na konto celku, který vede kouč Zdenko Frťala.

„Jejich poslední výsledek doma budí respekt, na druhou stranu my se nemůžeme ohlížet na to, kdo proti nám stojí. V našem týmu nepanuje poraženecká nálada, zbraně neskládáme. Hradec je favorit, nepřipouští si nic jiného než zisk tří bodů, ale my se mu jdeme postavit a budeme chtít bodovat,“ dodává trenér Chrudimi. Venku to Chrudimi doposud klapalo, dokázala zvítězit ve Vítkovicích (1:0) a remizovat ve Varnsdorfu (3:3). Proto také kouč Frťala na webu Hradce konstatuje: „Musíme být nastavení tak, že jsme sice Varnsdorfu dali osm gólů, ale o to zodpovědnější výkon očekáváme od Chrudimi. Budeme muset trpělivě čekat na šance, které jsme s Varnsdorfem využili hned v úvodu. Od toho se pak odvíjel celý zápas. Je třeba, abychom byli v koncovce lepší než s Třincem.“