Neumíme střílet branky, láteřil kouč Chrudimi

„Na domácím hřišti poslední dobou zažíváme podobné scénáře. V podstatě z ničeho dostaneme branku v prvním poločase a nevyužíváme šance, což je určující,“ štvalo kouče Chrudimi Jaroslava Veselého v hodnocení utkání pro klubový web.

Domácí měli v první půli k dispozici celou řadu standardních situací, ale ani jednou po centru do vápna branku Třince neohrozili. Ten tak udeřil, ve 38. minutě se z malého vápna prosadil Martin Samiec. „Jestli se nepletu, tak to byla jediná šance Třince v prvním poločase. Celou dobu jsme měli územní převahu a třeba čtyři situace, ze kterých jsme mohli dát gól,“ přemítal Veselý.

Přesný zásah Samiece zápas rozhodl. Chrudim se příliš nedostávala do hry ani ve druhém poločase, a vítězství Třince tak v 78. minutě pojistil gólem na 2:0 Matěj Hýbl.

„Podruhé jsme inkasovali v situaci, kdy hrajete hodně vabank, to se prostě stane. Soupeř šel po pauze ještě do hlubšího bloku, dobývali jsme, měli jsme převahu, ale nebyli jsme tak nebezpeční. Nemohu klukům vyčíst, že by se nesnažili, ale je to v tom, že neumíme střílet góly,“ stěžoval si Veselý.

Chrudim tak prohrála třetí zápas v řadě, celkem pak nezvítězila už pošesté. V tabulce se propadla na aktuální osmou příčku a začíná se opakovat situace z loňské sezony, kdy Východočeši taktéž nejprve drželi pěkné sedmé místo, v pohodě se zachránili, ale z posledních osmi duelů pak získali pouze pět bodů a nakonec skončili desátí.

„Jestli jsme jako tým uměli doma vyhrávat a měli jsme série bez porážky, tak teď musíme unést i tuto odvrácenou stranu fotbalu. Jsme v křeči, je to upracované. Já věřím, že máme sílu se z toho dostat,“ burcoval Veselý.

Regionální mutace| Mladá fronta DNES - pardubický kraj