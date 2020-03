Chrudimský trenér Veselý: Jsme low-cost klub, ale zimní posily se povedly

„Chceme uspět, ale uvědomujeme si, že proti nám jde silný soupeř, který prohlašuje to samé a věří si. Zachránění nejsme, dokud nebudeme mít osmadvacet nebo třicet bodů. To se však týká i ostatních soupeřů a i Varnsdorf ví, že když tady vyhraje, tak mu to pomůže. Ale čeká nás čtrnáct kol a tenhle zápas určitě nebude tím, který rozhodne,“ tuší chrudimský trenér Jaroslav Veselý. „Může napovědět, ale první duely jsou vždycky složité. To jsme viděli úplně na začátku ligy. Možná že to nebude nic moc hezkého a oba týmy budou nervózní,“ dodává.



V zimní přípravě Východočeši absolvovali osm utkání. Ve čtyřech z nich včetně generálky s Líšní (1:0) dopadli vítězně, Veselý si však často stěžoval na obranu a řešení standardních situací. Spokojený naopak byl se zimním posílením kádru. „Pořád říkám, že Chrudim je low-cost klub se všemi výhodami a nevýhodami, ale zimní příchody se v místních reáliích povedly. Chtěli jsme mladé perspektivní hráče se vztahem k regionu, kteří se přes nás budou chtít vydrápat do vyšších soutěží, a když jim to tam nevyjde, zase si rádi zahrají za nás,“ vysvětluje Veselý.



Chrudim přivedla pět nových tváří. Z pohledu druholigových zkušeností by měl mezi nejplatnější patřit záložník Ladislav Mužík, jenž přišel na půlroční hostování z Pardubic. V přípravě se blýskl jedním hattrickem. „Je pro mě trochu záhadou, že si v Pardubicích nevydobyl větší místo, ale nechci vyzdvihovat jen jeho. Věřím, že nám pomůže, ale nebudu to tlačit na to, že Láďa je spasitel. Posilou by měli v různých rolích být všichni noví hráči, sám nikdo nic nezvládne. Musíme to utáhnout jako tým,“ říká Veselý.

Dalším výrazným jménem v chrudimské záloze by mohl být Jan Nikodem ze Živanic a kariéru se Za Vodojemem pokusí po vleklých zraněních znovu nakopnout i další středopolař Jan Havlena se zkušenostmi z Itálie.

„Zdravotně je připravený, testy sice ještě ukázaly nějaké disbalance, nicméně je vidět zlepšení. Čeká jej ale velká práce individuálně, zatím nemá moc zkušeností s dospělým fotbalem. Musí se otlouct, ale v Chrudimi je zase jeden z nejlepších v přehledu ve hře, umí dát dobrou finální nahrávku,“ pochvaluje si Veselý. Marodem, který v úvodu jara ještě do chrudimské sestavy nezasáhne, je záložník Jiří Janoušek a drobné zranění doléčuje i kapitán Ondřej Kesner, jenž chyběl v posledních utkáních.