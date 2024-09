Fotbalisté Chrudimi baví celý region. Ve druhé lize přehráli i Líšeň

„Já teda v poslední době daleko radši jezdím do Chrudimi, tam se na to alespoň dá koukat. Je to sice druhá liga, ale hoši hrají daleko lepší fotbal,“ říkal například jeden z návštěvníků sobotního ligového duelu Pardubic s Teplicemi (0:1).

Přitom koukal do telefonu na další parádní výsledek právě z dílny Chrudimi. Ta předevčírem přivezla tři body z Líšně za vítězství 2:0 a ve druhé lize už přes dva měsíce nezažila prohru. U obou gólů byl útočník David Látal, první obstaral sám a trefil se už posedmé v deseti zápasech, u druhého asistoval. Do Chrudimi tak na něj po zásluze začíná přilétat jedna nabídka za druhou včetně těch zahraničních.

„Jestli chcete vidět pěkný fotbal, který baví diváky, běžte se podívat na nějaký zápas Chrudimi,“ shodovali se její příznivci v diskusích na sociálních sítích pod klubovými příspěvky.

V Líšni se jim musela líbit především první půle. Látal otevřel skóre ve 12. minutě, když dostal dobrý pas za obranu a překonal vyběhnutého gólmana. Za dvacet minut připravil gól pro Daniela Koska. Dostal podobnou přihrávku za obranu jako při prvním gólu, jenže se neukvapil a poslal míč před prázdnou bránu. Pro Koska nebyl problém zakončit a jen potvrdil aktuální chrudimskou pohodu.

„Podívejte se, co Chrudimští provádí s obranou Líšně, jedna akce je hezčí než druhá,“ popisoval se zalíbením komentátor České televize. O něco hůř už Chrudimi bylo ve druhé půli, když si hrdina předchozích momentů Látal nechal během pěti minut dát dvě žluté karty a Chrudim musela dohrávat v deseti. Šance Líšně však zastavil gólman Jáchym Šerák či branková konstrukce za ním, a chrudimské akcie tedy nijak zvlášť neutrpěly. Východočeši vyhráli již osmý zápas z deseti a na druhém místě tabulky mají s pětadvaceti body luxusní devítibodový náskok na třetí Vyškov.

A po příštím kole může být ještě vyšší, dojde totiž na vzájemný souboj právě těchto dvou soupeřů. Hraje se ve středu od 16 hodin na jihu Moravy.