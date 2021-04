Prochrápali jsme první půli, zlobil se chrudimský kouč Veselý

Podle záběrů prokazatelně zakopl tak maximálně o míč, jenže rozhodčí Jan Petřík stejně nařídil pokutový kop, který proměnil Michal Bílek. Ústí nad Labem díky tomu porazilo Chrudim na jejím hřišti 1:0 a vystřídalo Východočechy na čtvrtém místě druholigové tabulky.

„Je škoda, že takový duel rozhodne penalta, která podle toho, co jsme slyšeli a viděli, asi nebyla. V tom bych ale příčinu naší prohry nehledal,“ neschovával se za chybu rozhodčího trenér Chrudimi Jaroslav Veselý v hodnocení zápasu pro klubový web.

Štvala ho jiná věc. „Prochrápali jsme první poločas,“ zlobil se. „Prvních třicet minut bylo strašně bázlivých. Ne že by nás přehrával soupeř, ale přehrávali jsme se sami. Chyběla mi odvaha hrát, byli jsme klasicky všude druzí, nedostupovali hráče, dávali si alibistické nahrávky...,“ pokračoval kouč v kritice.

Největší šanci domácích měl zhruba po půlhodině hry útočník Ladislav Mužík, jeho zakončení na zadní tyč ale gólman Ústí Marián Tvrdoň vykopl na roh.

Pak téměř do konce zápasu Chrudim už nepředvedla skoro nic. Až v osmdesáté minutě to byl znovu Mužík, kdo v úniku jen těsně přestřelil. „Za mě není důvod se takto prezentovat. Nejsme úplně pod tlakem nějakého umístění, záchrana je splněna, nerozumím tomu, proč jsme takto hráli,“ nechápal Veselý.

Jeho tým tak přišel o sedmizápasovou sérii bez porážky. Na svého soupeře nestačil skoro po půl roce.

„Chtělo to víc klidu, abychom nějakou branku vstřelili. V posledních zápasech jsme měli trochu štěstí, tak se k nám teď otočilo trochu zády, tak to někdy bývá. Štěstí přeje připraveným a těm, kteří dají utkání víc,“ přemítal Veselý.

Ten v zápase dopřál druholigovou premiéru sedmnáctiletému Petru Julišovi, který v 60. minutě střídal Romana Čápa.

„Jediné, co mě mrzí, že jsme to nezvládli. Sám jsem nedal jednu šanci, ale cítil jsem se dobře. Odmakal jsem to a snad jsem splnil všechny pokyny trenéra,“ věřil bratr útočníka Sparty Lukáše.