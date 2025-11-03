Budějovice se dostávají do formy. Venku smázly Chrudim a vyhrály počtvrté v řadě

  19:55
Fotbalisté Českých Budějovic v pondělí večer zvítězili v dohrávaném utkání patnáctého kola druhé ligy v Chrudimi 4:0 a upevnili si desáté místo v neúplné tabulce. Dynamo vyhrálo počtvrté po sobě. Východočeši jsou třináctí pět bodů nad sestupovými příčkami.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

Jihočechům po sestupu z nejvyšší soutěže začátek sezony nevyšel, vždyť na první výhru čekali až do šestého kola. V říjnu se ovšem výrazně zlepšili. Po pěti soutěžních porážkách v řadě vyhráli všechny tři zápasy v měsíci, navíc ani jednou neinkasovali.

V Chrudimi vítěznou sérii prodloužili. Do přestávky se dvakrát trefil záložník Vaníček a v tabulce střelců si polepšil na čtyři góly. Ve druhém poločase přidali další branky Adams a kapitán Skalák. České Budějovice ztrácejí z desátého místa sedm bodů na barážové příčky, třetí Artis Brno však má zápas k dobru.

Zklamání, dojetí i víra v nový, klidnější MFK. Jaké plány má fotbalová Chrudim

V posledním zápase podzimní části Chance Národní Ligy přivítají v pátek Budějovice čtvrtou Opavu, Chrudim čeká domácí zápas s tabulkovým sousedem z Prostějova.

Chance Národní Liga
15. kolo 3. 11. 2025 18:00
MFK Chrudim MFK Chrudim : SK Dynamo Č. Budějovice SK Dynamo Č. Budějovice 0:4 (0:2)
Góly:
Góly:
22. Vaníček
39. Vaníček
58. Adams
61. Skalák
Sestavy:
Číž – Kaulfus, Toml, Skwarczek (C), Shejbal (66. Jurčenko) – David Jambor, Kejř (60. Liška) – Schön (66. Bauer), Čičovský (46. Doleček), Kozojed – Huf (66. J. Lacko).
Sestavy:
Andrew – Rajtmajer, Koné, J. Brabec – Sunday (85. Bastl), Adam (85. Zrun), Hubínek, Omon (85. Douděra) – Skalák (C), Adams (73. Igbokwe), Vaníček (79. Asaidi).
Náhradníci:
Tlustý, A. Richter – P. Černý, Wehowský, Hýbl.
Náhradníci:
Nalezinek – Firbacher.
Žluté karty:
43. Shejbal, 48. Doleček
Žluté karty:

Rozhodčí: Bohata – Kříž, Pospíšil

Počet diváků: 250

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
15. kolo

14. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka Brno 15 12 2 1 37:13 38
2. FC SILON TáborskoTáborsko 15 10 3 2 33:14 33
3. SK Artis BrnoArtis Brno 14 8 3 3 24:14 27
4. Slezský FC OpavaOpava 14 6 7 1 23:12 25
5. SK Slavia Praha BSlavia B 15 7 2 6 26:16 23
6. FK Viktoria ŽižkovŽižkov 15 7 2 6 19:25 23
7. Viagem Ústí n. L.Ústí n. L. 15 6 3 6 28:23 21
8. FC Baník Ostrava BOstrava B 15 6 3 6 24:23 21
9. FK PříbramPříbram 15 6 3 6 14:21 21
10. SK Dynamo Č. BudějoviceČ. Budějovice 14 5 2 7 13:22 17
11. FC Vysočina JihlavaJihlava 15 4 4 7 17:18 16
12. 1. SK ProstějovProstějov 15 4 3 8 15:21 15
13. MFK ChrudimChrudim 14 3 6 5 17:26 15
14. AC Sparta Praha BSparta B 15 5 0 10 12:31 15
15. FC Sellier & Bellot VlašimVlašim 15 2 4 9 15:21 10
16. SK Hanácká Slavia KroměřížKroměříž 15 3 1 11 13:30 10

1. : Postup, 2. - 3. : Baráž o postup, 15. - 16.: Sestup

Zobrazit více
Sbalit

