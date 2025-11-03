Jihočechům po sestupu z nejvyšší soutěže začátek sezony nevyšel, vždyť na první výhru čekali až do šestého kola. V říjnu se ovšem výrazně zlepšili. Po pěti soutěžních porážkách v řadě vyhráli všechny tři zápasy v měsíci, navíc ani jednou neinkasovali.
V Chrudimi vítěznou sérii prodloužili. Do přestávky se dvakrát trefil záložník Vaníček a v tabulce střelců si polepšil na čtyři góly. Ve druhém poločase přidali další branky Adams a kapitán Skalák. České Budějovice ztrácejí z desátého místa sedm bodů na barážové příčky, třetí Artis Brno však má zápas k dobru.
V posledním zápase podzimní části Chance Národní Ligy přivítají v pátek Budějovice čtvrtou Opavu, Chrudim čeká domácí zápas s tabulkovým sousedem z Prostějova.
22. Vaníček
39. Vaníček
58. Adams
61. Skalák
Číž – Kaulfus, Toml, Skwarczek (C), Shejbal (66. Jurčenko) – David Jambor, Kejř (60. Liška) – Schön (66. Bauer), Čičovský (46. Doleček), Kozojed – Huf (66. J. Lacko).
Andrew – Rajtmajer, Koné, J. Brabec – Sunday (85. Bastl), Adam (85. Zrun), Hubínek, Omon (85. Douděra) – Skalák (C), Adams (73. Igbokwe), Vaníček (79. Asaidi).
Tlustý, A. Richter – P. Černý, Wehowský, Hýbl.
Nalezinek – Firbacher.
43. Shejbal, 48. Doleček
Rozhodčí: Bohata – Kříž, Pospíšil
Počet diváků: 250