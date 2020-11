Ztížili jsme si to sami, uznává chrudimský trenér Veselý

„Jsou to pro nás cenné a zasloužené tři body, ale strašně jsme se na ně nadřeli,“ odfoukl si po utkání trenér domácích Jaroslav Veselý. „Udělali jsme si to těžké sami, měli jsme výborný vstup do utkání, prvních třicet minut jsme hráli přesně to, co jsme chtěli, ale zahodili jsme spoustu šancí,“ dodal.



Dvě minuty po Haškově zásahu tváří v tvář Halouskovi ve stoprocentní šanci neuspěl například Ladislav Mužík a po čtvrthodince hry stejně tak Ondřej Kesner.

„Žádný tým na světě včetně nás, jelikož nejsme zase takoví fenoménové, si nemůže dovolit takto nakládat se šancemi,“ zlobil se Veselý. „Od toho se pak odvíjel druhý poločas. Bylo to jen 1:0 a Blansko nás dostalo pod tlak,“ dodal Veselý.

Pravdou je, že Blansko téměř celou druhou půli strávilo na polovině svého soupeře, vyrovnat však mohlo již v závěru první části, když Filip Žák parádní střelou z přímého volného kopu trefil břevno.

„Měli jsme štěstí, ale nakonec jsme to ustáli. Během letní přípravy jsme se výrazně zaměřili na obranu a srazili jsme počet inkasovaných gólů právě ze standardek,“ těšilo Veselého. „Výrazně se zlepšila zodpovědnost všech hráčů, loni jsme se klepali, když jsme vedli 3:0 nad Vyšehradem, dnes je Chrudim pevná i za stavu 1:0,“ chválil svěřence Veselý s odkazem na sedm inkasovaných branek a pět čistých kont v deseti zápasech.

Příští zápas hrají Východočeši už ve středu od 13.30 v Třinci. „A rozhodně tam nepojedeme na výlet,“ vyhlásil Veselý.