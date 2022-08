Gól do šatny nás vyřídil, lamentoval po porážce chrudimský trenér

„Jsme smutní, že jsme prohráli. Začátek nám nevyšel, Jihlava měla vynikající vstup do utkání, nestíhali jsme, a když jsme se z toho konečně vymanili a začali mít šance, tak dostaneme gól ze standardky a to je velká chyba. To je prostě špatně,“ uvedl pro klubový web Chrudimi kouč Radek Kronďák.

Autorem první branky zápasu byl Gabriel, jenž si ve 36. minutě naskočil na centr z rohu a o zem hlavičkoval k zadní tyči. Zbavil tak kouzla do té doby bezchybného brankáře Chrudimi Flodera.

„Pak se hra vyrovnala, měli jsme nějaké náznaky, ale udělali jsme chybu na levé straně hřiště, dostali gól do šatny a to rozhodlo,“ soudil trenér Kronďák.

Na trefu Shudeiwy mohli jeho svěřenci odpovědět hned po návratu na plac, jenže slibnou příhru Vrány zprava nedokázal ve vápně nikdo uklidit do sítě.

„O pauze jsme chtěli kluky vyhecovat. Kdybychom tuhle vyloženou šanci proměnili, mohlo to všechno vypadat jinak,“ mínil Kronďák.

Snížení se Chrudimští dočkali až mnohem později, poté, co Jedlička zahodil jejich další příležitost. Vrácený rohový kop usměrnil v 77. minutě za záda jihlavského gólmana Jágrika hlavou Firbacher.