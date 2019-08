Trenér Chlumce Kraus: Postavíme hráče, kteří na hřišti nechají všechno

Když před rokem vedl Jan Kraus fotbalisty třetiligového Převýšova do pohárového duelu s prvoligovou Mladou Boleslaví, byla to jeho obnovená premiéra v pozici hlavního kouče týmu tohoto klubu. Na tu se vrátil poté, co tým v prvních čtyřech kolech České fotbalové ligy prohrál a nezískal ani bod.



Byť vysokému favoritovi Převýšov tehdy 1:2 podlehl a v poháru skončil, jeho výkon byl příslibem, což se potvrdilo - v následujících ligových zápasech šel dlouho od výhry k výhře.

Dnes, v dalším ročníku pohárového MOL Cupu, povede Kraus tým Chlumce nad Cidlinou do duelu 2. kola s rovněž prvoligovou Příbramí. Byť název klubu je jiný, znalci vědí, že po přesunu z Převýšova do Chlumce jde o totožný tým.

A trochu podobná, byť o něco lepší, je i výchozí situace před dnešním zápasem. „Něco podobného jako loni by nám bodlo,“ přiznává trenér Kraus. Hlavně proto, že po výhře v úvodním kole nad rezervou Jablonce přišla drtivá porážka 0:7 na hřišti mladoboleslavské rezervy a naposledy domácí prohra 0:2 s rezervou Bohemians 1905.

Nevystrašila vás před dnešním utkáním víkendová ligová výhra 4:0 a hlavně výkon vašeho dnešního soupeře v utkání se silným Jabloncem?

Abych řekl pravdu, výsledek jsem registroval, ale jinak jsem to nějak zvlášť důkladně nesledoval. Pro nás platí, stejně jako v jiných případech, kdy hrajeme proti prvoligovým týmům, že nemáme co ztratit. A překvapit chceme.

Chlumec versus Příbram Utkání 2. kola pohárového MOL Cupu, začátek v 17 hodin.

Třetiligový Chlumec nad Cidlinou v 1. kole vyřadil po výsledku 3:0 Libčany, tým krajského přeboru.

Příbram do MOL Cupu dnes vstupuje, stejně jako většina prvoligových týmů.

Z kraje je ve 2. kole už jen druholigový Hradec Králové, který bude hrát na Admiře Praha za týden.

Co musíte zlepšit oproti posledním dvěma ligovým zápasům, v nichž jste nedali gól a devět jste jich dostali?

Musíme se vyvarovat chyb, kterých jsme udělali hodně. Herně to nebylo tak špatné, ale chyby nás srážely.

Příbram je favorit bez ohledu na to, jakou sestavu její trenéři proti vám pošlou. Berete to také tak?

Samozřejmě. Kádr má široký, navíc letos hraje velmi dobře, ostatně poslední výsledek to ukazuje. Kvalita je sice na jejich straně, ale my se budeme snažit, abychom byli důstojným soupeřem. Pro Chlumec, kam jsme se přestěhovali, to bude fotbalový svátek a my bychom našim divákům chtěli ukázat, že i proti takovému soupeři můžeme hrát.

Loni se vám to, ještě v Převýšově, proti Mladé Boleslavi povedlo, byť jste 1:2 prohráli. Pak začala v ČFL vaše vítězná šňůra...

Soupeř sice tehdy ukázal, že je favoritem a zaslouženě vyhrál, ale my jsme se hlavně za druhý poločas stydět nemuseli, sehráli jsme s Mladou Boleslaví vyrovnaný zápas.

O sestavě Příbrami je vzhledem k jejímu širokému kádru těžké i spekulovat, jak ke složení sestavy přistoupíte vy?

My pochopitelně tak široký kádr nemáme a ani to nezamýšlíme řešit tak, že na hřiště pošleme hráče, kteří nejsou v lize tak vytěžování. Na druhé straně jsme s výkony některých, kteří patří do základní jedenáctky, nebyli spokojení, takže k některým změnám dojde. Pošleme do zápasu hráče, kteří na hřišti chtějí nechat všechno.