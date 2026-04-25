Táborsko zůstává po výhře nad Příbramí druhé, Artis otočil duel s Budějovicemi

Fotbalisté Táborska vyhráli v 25. kole druhé ligy nad Příbramí 2:1 a jsou dál druzí o dva body před Artisem. Brněnský tým doma zdolal po obratu České Budějovice taktéž 2:1. Nováček z Kroměříže v záchranářském souboji navzdory půlhodinovému oslabení porazil Chrudim 1:0.

Fotbalisté Artis Brno se radují z gólu do sítě Liberce v MOL Cupu. | foto: ČTK

Táborsko poslal do vedení už ve třetí minutě Voleský. Další zásah přidal Matějka, jenž se 14. gólem v druholigové sezoně osamostatnil v čele tabulky nejlepších střelců soutěže. Rychle snížil Jedlička, na srovnání však hosté nedosáhli.

Jihočeši bodovali čtvrté kolo po sobě. V čele druhé ligy je brněnská Zbrojovka, která si už v pondělí s předstihem zajistila návrat do nejvyšší soutěže po třech letech.

Ústí v druholigové předehrávce porazilo Žižkov, Vlašim remizovala s Prostějovem

Příbram nezvítězila ve třech z minulých čtyř zápasů a vzdálila se jí třetí příčka, která jako poslední zaručuje start v baráži. Nyní na ni ztrácí sedm bodů.

Třetí je Artis. Ten sice prohrával po Vaníčkově trefě, v první půli ale srovnal Fomba. Malijský útočník po změně stran otočil skóre. Domácí neprohráli třetí kolo po sobě. Dynamo nebodovalo ve třetím z posledních čtyř kol a je jedenácté.

O těsné výhře Kroměříže nad Chrudimí rozhodl v 54. minutě z penalty střídající Saal. Po hodině hry byl po druhé žluté kartě vyloučen Otrísal, jenže hosté přesilovku nezužitkovali.

Hanácká Slavia bodovala ve třetím z posledních čtyř kol a poskočila na 12. příčku o bod před dnešního soupeře. Východočeši prohráli čtvrtý z minulých pěti duelů.

Chance Národní Liga
25. kolo 25. 4. 2026 17:00
SK Hanácká Slavia Kroměříž SK Hanácká Slavia Kroměříž : MFK Chrudim MFK Chrudim 1:0 (0:0)
Góly:
54. Saal
Góly:
Sestavy:
Vajner – Večeřa (85. Žák), Otrísal, Z. Říha, Hlinka (C), Mach (77. Dočkal), Čelůstka, Kudela (46. Saal), Kříž (85. Bartolomeu), D. Moučka (63. Toman), Koryčan (77. Kulíšek).
Sestavy:
Šerák – Vientiess, David Jambor, Kejř (C), Zachoval (69. Rolinek), Tecl, Huf (59. L. Hruška), Kaulfus (76. Kozojed), Halda (46. Doleček), Čičovský (69. Jurčenko), Schön.
Náhradníci:
J. Dostál – D. Němeček, Zavadil, Aldin, Araujo-Wilson.
Náhradníci:
Frydrych – Savčuk, M. Beránek, Toml, Diack.
Žluté karty:
42. Vajner, 45. Otrísal, 85. Kříž, 90+2. Čelůstka, 90+4. Kulíšek
Žluté karty:
36. Halda, 80. Rolinek, 90+2. Kejř, 90+2. Schön
Červené karty:
60. Otrísal
Červené karty:

Rozhodčí: Adam Trska. Asistenti: Jan Dohnálek, Lukáš Dohnal. Delegát: Josef Bábíček

Počet diváků: 581

Chance Národní Liga
25. kolo 25. 4. 2026 18:00
FC SILON Táborsko FC SILON Táborsko : Fotbal Příbram Fotbal Příbram 2:1 (2:1)
Góly:
3. Voleský
35. Matějka
Góly:
37. T. Jedlička
Sestavy:
Pastornický – P. Novák, Holiš, Polyák, Plachý – Bláha, J. Rezek (70. Hák), Bello (90. Skopec), Varačka, Voleský (79. Řezáč) – Matějka.
Sestavy:
Melichar – Svoboda, Piško, Nghabo, Jakub Urbanec – Švestka, Š. Černý (62. V. Hora) – T. Jedlička (68. Mulumba), Málek, Vott (77. Antwi) – Šmiga (68. Apea).
Náhradníci:
Kubný, Šťovíček – F. Rataj, Schramhauser.
Náhradníci:
Bleha – Faye.
Žluté karty:
59. Polyák, 90. Bello
Žluté karty:
50. Š. Černý, 85. V. Hora, 88. Piško

Rozhodčí: Pechanec – Dresler, Jurajda

Počet diváků: 645

Chance Národní Liga
25. kolo 25. 4. 2026 18:00
SK Artis Brno SK Artis Brno : SK Dynamo Č. Budějovice SK Dynamo Č. Budějovice 2:1 (1:1)
Góly:
35. Fomba
56. Fomba
Góly:
26. Vaníček
Sestavy:
Holý – Harazim, Plechatý, Čoudek, Fulnek (46. Jeřábek) – Sedlák (46. Breite), Pospíšil (C) – Vukadinović (60. al-Mušajfrí), Navrátil (60. Samek), Fomba (84. Švancara) – Adediran.
Sestavy:
Borne – Ochoche, Rajtmajer, O. Novák, Alves – Adam (66. Skalák), Hubínek (C), Krch (87. Štindl) – Chizurum (66. Adams), D. Suchý (58. Sunday), Vaníček.
Náhradníci:
Borek – al-Brajkí, Štěrba, D. Toula, Osei, Tauš.
Náhradníci:
Nalezinek – Wandji, Tischler, Douděra.
Žluté karty:
54. Harazim, 89. Adediran
Žluté karty:

Rozhodčí: Panský – Pochylý, Žurovec

Počet diváků: 907

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka Brno 24 20 2 2 51:19 62
2. FC SILON TáborskoTáborsko 25 14 5 6 43:26 47
3. SK Artis BrnoArtis Brno 25 13 6 6 41:31 45
4. Slezský FC OpavaOpava 24 11 8 5 39:24 41
5. Viagem Ústí n. L.Ústí n. L. 25 12 3 10 46:37 39
6. FK PříbramPříbram 25 11 5 9 25:27 38
7. FK Viktoria ŽižkovŽižkov 25 11 5 9 32:38 38
8. FC Sellier & Bellot VlašimVlašim 25 9 7 9 35:27 34
9. FC Baník Ostrava BOstrava B 24 10 4 10 36:34 34
10. SK Slavia Praha BSlavia B 24 9 5 10 36:33 32
11. SK Dynamo Č. BudějoviceČ. Budějovice 25 9 3 13 24:33 30
12. SK Hanácká Slavia KroměřížKroměříž 25 8 2 15 22:38 26
13. MFK ChrudimChrudim 25 6 7 12 30:44 25
14. 1. SK Prostějov FKProstějov 25 5 9 11 27:36 24
15. FC Vysočina JihlavaJihlava 24 4 7 13 23:32 19
16. AC Sparta Praha BSparta B 24 5 2 17 17:48 17

1. : Postup, 2. - 3. : Baráž o postup, 15. - 16.: Sestup

Nejčtenější

Hradec - Slavia 2:1, v nastavení rozhodl Darida z penalty, hosté měli dva vyloučené

Fotbalisté Hradce Králové slaví vítězný gól Vladimíra Daridy z pokutového kopu.

Slávističtí fotbalisté ztratili nervy, dva vyloučené hráče a především body. A poprvé v letošním ligovém ročníku prohráli. V třicátém kole, předposledním v základní části, v Hradci Králové absolutně...

Sedmizápasový distanc pro Bořila. Za Slavii už si v této sezoně nezahraje

Slávistický kapitán Jan Bořil (vpravo) s advokátem opouští sídlo disciplinární...

Kapitán fotbalové Slavie Jan Bořil vyfasoval za své chování v utkání s Hradcem Králové (1:2) sedmizápasový trest. Poté, co v nedělním zápase viděl druhou žlutou kartu, pronesl podle zápisu směrem k...

Slavia otáčela s Olomoucí a zvýšila náskok, Sparta prohrála. Jaká bude nadstavba?

Lukáš Provod ze Slavie v hlavičkovém souboji s Janem Králem, kapitánem Sigmy...

Třicetikolová základní část fotbalové Chance Ligy je minulostí. Rozdíl mezi vedoucí Slavií a druhou Spartou narostl před nadstavbou na osm bodů. Zatímco lídr doma otáčel s Olomoucí a zvítězil 2:1,...

Nepochopitelná rozhodnutí, zlobil se kouč Trpišovský. Bořil? Nechal průchod frustraci

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský během utkání v Hradci

Nevymlouval se, nestěžoval si, ale bylo na něm poznat, že vztek v sobě dusí. „V jednom zápase uděláme věci, které jsme neudělali za celou sezonu. Všechno špatně,“ prohlásil trenér slávistických...

Karviná - Baník 2:1, drama na závěr, oslavy domácích. Čeká je první finále v historii

Karvinský Aboubacar Traore se raduje z postupu do finále poháru.

Fotbalisté Karviné jsou druhými finalisty letošní sezony MOL Cupu. Na domácím hřišti v úterním semifinále porazili po dramatickém finiši ostravský Baník 2:1. Hosté dohrávali od 74. minuty v oslabení...

Góly jen jako náhradník. Už je to u nás zase mnohem veselejší, líčil slávista Chytil

Slávistický útočník Mojmír Chytil zblízka překonává brankáře Jana Koutného z...

Když v jarní části fotbalové ligy naskočil na hřiště z lavičky, skóroval. Slávistovi Mojmíru Chytilovi role náhradníka prostě svědčí. „Je to hráč, který do utkání umí vstoupit. Zase byl tam, kde být...

25. dubna 2026  21:05

Souček pomohl West Hamu k vítězství. Kinský má nulu, slaví i Arsenal

Tomáš Souček se raduje z gólu v utkání proti Evertonu.

Trefil se popáté v sezoně. A Tomáš Souček nakonec gólem přispěl k velice důležitému vítězství. West Ham zdolal Everton 2:1, v tabulce Premier League dál drží sedmnáctou příčku. Jen o dva body zpět...

25. dubna 2026  18:42,  aktualizováno  21:04

Schick dvěma góly řídil výhru nad Kolínem, za Leverkusen se prosadil už stokrát

Patrik Schick slaví se spoluhráči trefu v utkání proti Kolínu nad Rýnem.

Patrik Schick zařídil dvěma góly v německé fotbalové lize Leverkusenu vítězství 2:1 v Kolíně nad Rýnem. V dresu Bayeru nasázel už 100 branek. Už jistý mistr Bayern Mnichov prohrával v Mohuči ještě v...

25. dubna 2026  17:56,  aktualizováno  21:02

Táborsko zůstává po výhře nad Příbramí druhé, Artis otočil duel s Budějovicemi

Fotbalisté Artis Brno se radují z gólu do sítě Liberce v MOL Cupu.

Fotbalisté Táborska vyhráli v 25. kole druhé ligy nad Příbramí 2:1 a jsou dál druzí o dva body před Artisem. Brněnský tým doma zdolal po obratu České Budějovice taktéž 2:1. Nováček z Kroměříže v...

25. dubna 2026  20:55

Já jsem snílek. Liberec vidím ještě výš, než momentálně je, říká gólman Koubek

Liberecký brankář Tomáš Koubek

I díky skvělému zákroku gólmana Tomáše Koubka stvrdili fotbalisté Liberce postup do elitní nadstavbové skupiny první ligy. Před rokem jim proklouzl mezi prsty, tentokrát ho okořenili stylově –...

25. dubna 2026  20:41

Zatřáslo to s námi, říkal Hyský o zranění fanouška. Zápas s Baníkem nazval válkou

Plzeňský záložník Patrik Hrošovský si kryje balon před ostravským Davidem...

Lékař a fyzioterapeut plzeňských fotbalistů ke konci utkání v Ostravě vystartovali na tribunu, kde byli příznivci hostů. Než přijela sanitka se zdravotníky, dávali první pomoc fanouškovi, který spadl...

25. dubna 2026  20:06

Sejk dráždil Slavii provokativní oslavou: Vám to přišlo moc? A co jsem měl dělat?

Václav Sejk z Olomouce slaví gól na hřišti Slavie.

Při otázce na možnou druhou žlutou kartu za oslavu gólu na Slavii se olomoucký fotbalista Václav Sejk zarazil. „Vám to jako vážně přišlo moc? Teď to nemyslím vůbec útočně. Fakt byste za to chtěli...

25. dubna 2026  19:40

Jde to i bez Yamala. Barcelona vyzrála na neoblíbeného soupeře, titul má na dosah

Fermín López se raduje z gólu Barcelony do sítě Getafe.

Po téměř šesti letech dokázala Barcelona zvítězit ve španělské fotbalové lize na hřišti Getafe a výsledkem 2:0 udělala další krok k mistrovskému titulu. Pět kol před koncem má jedenáctibodový náskok...

25. dubna 2026  19:23

Nadstavba fotbalové ligy 2026, skupiny o umístění a záchranu: program, zápasy

Ostravský obránce Vlasij Sinjavskij v hlavičkovém souboji se Sampsonem Dwehem z...

Kdo sestoupí z fotbalové Chance Ligy? A kdo získá výhodu díky vítězství v play off o umístění? Nadstavbová část vrcholí nejen skupinou o titul, ale také zápasy o záchranu či vyřazovacími boji o...

25. dubna 2026  19:19

Červená změnila zápas, uznal Priske. Ale z prohry Mercada neviníme, řekl Haraslín

Tvrdý zákrok Johna Mercada (Sparta) na Lukáše Hůlku z Bohemians.

Dost možná to byl rozhodující okamžik. Takový, který fotbalové Spartě definitivně překazil jakékoliv naděje na titul. Kolumbijský křídelník John Mercado viděl červenou kartu na Bohemians, kde pak...

25. dubna 2026  19:15

Bohemians - Sparta 2:0, Mercado dostal červenou, domácí rozhodli po půli

Milan Ristovski z Bohemians slaví gól proti Spartě.

Sparťanští fotbalisté závěr základní části Chance Ligy nezvládli. Na půdě Bohemians padli 0:2 poté, co od 20. minuty hráli bez vyloučeného Mercada. Domácí početní výhodu využili dvěma slepenými góly...

25. dubna 2026  17:21,  aktualizováno  19:06

Teplice - Hradec 0:1, pátá výhra v řadě, z penalty rozhodl Darida

Královéhradecký záložník Václav Darida

V závěrečném kole základní části si fotbalisté Hradce Králové upevnili pátou příčku v ligové tabulce. Zásluhou kapitána Daridy, který se trefil v 67. minutě z pokutového kopu, porazili Teplice 1:0....

25. dubna 2026  18:04,  aktualizováno  19:06

