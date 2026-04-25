Táborsko zůstává po výhře nad Příbramí druhé, Artis otočil duel s Budějovicemi

Táborsko poslal do vedení už ve třetí minutě Voleský. Další zásah přidal Matějka, jenž se 14. gólem v druholigové sezoně osamostatnil v čele tabulky nejlepších střelců soutěže. Rychle snížil Jedlička, na srovnání však hosté nedosáhli.
Jihočeši bodovali čtvrté kolo po sobě. V čele druhé ligy je brněnská Zbrojovka, která si už v pondělí s předstihem zajistila návrat do nejvyšší soutěže po třech letech.
Příbram nezvítězila ve třech z minulých čtyř zápasů a vzdálila se jí třetí příčka, která jako poslední zaručuje start v baráži. Nyní na ni ztrácí sedm bodů.
Třetí je Artis. Ten sice prohrával po Vaníčkově trefě, v první půli ale srovnal Fomba. Malijský útočník po změně stran otočil skóre. Domácí neprohráli třetí kolo po sobě. Dynamo nebodovalo ve třetím z posledních čtyř kol a je jedenácté.
O těsné výhře Kroměříže nad Chrudimí rozhodl v 54. minutě z penalty střídající Saal. Po hodině hry byl po druhé žluté kartě vyloučen Otrísal, jenže hosté přesilovku nezužitkovali.
Hanácká Slavia bodovala ve třetím z posledních čtyř kol a poskočila na 12. příčku o bod před dnešního soupeře. Východočeši prohráli čtvrtý z minulých pěti duelů.
54. Saal
Vajner – Večeřa (85. Žák), Otrísal, Z. Říha, Hlinka (C), Mach (77. Dočkal), Čelůstka, Kudela (46. Saal), Kříž (85. Bartolomeu), D. Moučka (63. Toman), Koryčan (77. Kulíšek).
Šerák – Vientiess, David Jambor, Kejř (C), Zachoval (69. Rolinek), Tecl, Huf (59. L. Hruška), Kaulfus (76. Kozojed), Halda (46. Doleček), Čičovský (69. Jurčenko), Schön.
J. Dostál – D. Němeček, Zavadil, Aldin, Araujo-Wilson.
Frydrych – Savčuk, M. Beránek, Toml, Diack.
42. Vajner, 45. Otrísal, 85. Kříž, 90+2. Čelůstka, 90+4. Kulíšek
36. Halda, 80. Rolinek, 90+2. Kejř, 90+2. Schön
60. Otrísal
Rozhodčí: Adam Trska. Asistenti: Jan Dohnálek, Lukáš Dohnal. Delegát: Josef Bábíček
Počet diváků: 581
3. Voleský
35. Matějka
37. T. Jedlička
Pastornický – P. Novák, Holiš, Polyák, Plachý – Bláha, J. Rezek (70. Hák), Bello (90. Skopec), Varačka, Voleský (79. Řezáč) – Matějka.
Melichar – Svoboda, Piško, Nghabo, Jakub Urbanec – Švestka, Š. Černý (62. V. Hora) – T. Jedlička (68. Mulumba), Málek, Vott (77. Antwi) – Šmiga (68. Apea).
Kubný, Šťovíček – F. Rataj, Schramhauser.
Bleha – Faye.
59. Polyák, 90. Bello
50. Š. Černý, 85. V. Hora, 88. Piško
Rozhodčí: Pechanec – Dresler, Jurajda
Počet diváků: 645
35. Fomba
56. Fomba
26. Vaníček
Holý – Harazim, Plechatý, Čoudek, Fulnek (46. Jeřábek) – Sedlák (46. Breite), Pospíšil (C) – Vukadinović (60. al-Mušajfrí), Navrátil (60. Samek), Fomba (84. Švancara) – Adediran.
Borne – Ochoche, Rajtmajer, O. Novák, Alves – Adam (66. Skalák), Hubínek (C), Krch (87. Štindl) – Chizurum (66. Adams), D. Suchý (58. Sunday), Vaníček.
Borek – al-Brajkí, Štěrba, D. Toula, Osei, Tauš.
Nalezinek – Wandji, Tischler, Douděra.
54. Harazim, 89. Adediran
Rozhodčí: Panský – Pochylý, Žurovec
Počet diváků: 907