Penalta rozzuřila Líšeň. Byl tu dvanáctý hráč, rýpl si do Zbrojovky kouč

Exligovou brněnskou Zbrojovku, motivovanou daleko vyššími cíli, než jsou domácí remízy v druholigových zápasech, musí už ve druhé sezoně v řadě tahat z bryndy hrající kouč béčka Peter Štepanovský.

Šestatřicetiletý veterán podobně jako několikrát na jaře i v sobotu v derby s Líšní rozhýbal hru povadlé Zbrojovky, a byl také u akce, která dala výsledku konečnou podobu. V 85. minutě centrem z křídla trefil do ruky hostujícího kapitána Jeřábka, domácí za to dostali výhodu pokutového kopu a ten sám Štepanovský proměnil. Na stavu 1:1 se pak už nic nezměnilo.

K penaltovému puntíku se střídající žolík postavil vzdor tomu, že nastoupil až do druhé půle, a i když první volnou Zbrojovky je další zkušený plejer Roman Potočný. Ten ale kopat nechtěl.

„Ptal jsem se Potoka, zda chce kopat, řekl, že ne. Jít chtěli (mladí hráči) Hamza a Švancara, Potok zavelel, že mám kopat já, tak jsem si to vzal,“ vysvětlil své obsazení do role exekutora Štepanovský. „Ne snad, že bych mladým nevěřil. Já jsem si ale věřil taky, Potok zavelel, tak jsem to vzal na sebe,“ dodal.

Potočný později vysvětlil, že na penalty sice chodí, ale ze zásady ne po 80. minutě utkání.

Fotbalisté Zbrojovky Brno (v červeném) si chystají penaltu v druholigovém derby s Líšní. Míč si staví Jiří Hamza, nad ním pozdější exekutor Peter Štepanovský, situaci zezadu usměrňuje Roman Potočný. (21. září 2024)

Hosté z Líšně byli přitom přesvědčeni, že se proti nim z puntíku kopat nemělo. Za protesty dostal u lajny žlutou kartu trenér Milan Valachovič, hráči se pokoušeli u rozhodčího orodovat na hřišti.

A jak se dalo čekat, Valachovič se rozjel i na tiskové konferenci před novináři. „Hledám slušná, ale upřímná slova,“ oznámil v úvodu.

Zakrátko je ze sebe sypal bez potíží.

„Někde jsem četl, že tady na stadionu dnes bude dvanáctý hráč, diváci, a myslím, že tady byl,“ rýpl si Valachovič do domácích, kteří před derby avizovali návrat dříve protestujících fanoušků do hlediště. „V situaci, kdy rozhodčí pískne standardku na hranici šestnáctky, nevidí to, a až na zařvání tribuny pískne, tak to je ten dvanáctý hráč. Penalta, to jste taky viděli, on napřed nepískal, zareagovala tribuna a on ji písknul,“ durdil se trenér Líšně.

Podívejte se na penaltový okamžik v derby (sporná situace začíná v čase 2:00):

Přiznal, že s arbitrem Adamem Trskou sporný penaltový moment po utkání konzultoval. „Slušně jsem se ho zeptal, proč ji písknul. Řekl mi, že se podívá na video. To si z nás dělá srandu? Teď se půjde podívat na video, on si není jistý! To mi řekl dospělý člověk, není to dvacetiletý kluk,“ rozčiloval se impulzivní trenér.

Domácí kouč Jaroslav Hynek přešel jeho hromobití s nadhledem. „Ze svého úhlu nemůžu vidět, jestli je (ruka) před, na hraně, nebo uvnitř vápna. Z mého pohledu to vypadalo, že rukou ten hráč (Jeřábek) hrál, a na videu, na které jsem se díval, to nebylo průkazné. Rozhodčí byl blízko, je to na něm, jeho práci nemíním hodnotit,“ řekl.

Jaroslav Hynek - trenér fotbalistů Zbrojovky Brno.

Hynek přiznal, že i mezi lavičkami byla v koncovce derby atmosféra víc než vyhrocená. „Ve finále se všichni obracejí ke mně jako k trenérovi a na naši lavičku, sprostě si nadáváme. Já respektuji rozhodčího na obě strany, taky bych se mohl vyjadřovat k neudělení karet (soupeři) za zdržování a simulování, ale nebudu za to nadávat jejich trenérovi. Vím, že penalta a zdržování je obrovský rozdíl, utkání to ovlivní úplně jinak. Ale pokud zdržujete a simulujete celý zápas, a od doby, co dala Líšeň gól, to bylo ještě markantnější... Je to jejich válka, věří své hře, já je za to nenapadám,“ vrátil Valachovičovi rýpnutí na dálku Hynek.

Nakonec oba trenéři uznali, že tříbodový zisk za výhru si jejich celky mohly zajistit především samy na hřišti. Hynek nebyl spokojen s prací útočné trojice dopředu i směrem do obrany, Valachovič zase s absencí odvahy svých svěřenců a malým drajvem do brejků za stavu 0:1.

Poslední kontr, ze kterého mohli hosté zpečetit výsledek, předvedl v 50. minutě Jan Silný, jenž sám před brankou zamířil vedle. Další takovou akci Líšeň pohříchu před slušnou návštěvou tří tisíc diváků nepředvedla.

„To víte, že jsme chtěli být odvážnější. My jsme si to říkali, že domácí prohrávají, že rychlostně na tom v obraně nejsou ideálně. Hráče jsem nabádal, aby si troufli do soubojů jeden proti jednomu, do rychlosti, ale to je pak potřeba splnit na hřišti,“ povzdechl si Valachovič.