Jak Zbrojovka (ne)kopíruje cestu Zlína do ligy. Je na nás tlak, ví Svědík

Jiří Punčochář
  14:00
V minulé sezoně z Chance Národní ligy suverénně postoupil Zlín, letos se to stejné čeká od Zbrojovky. Jak na tom brněnská mašina v době, kdy se rozběhla druhá třetina programu druhé ligy, v porovnání s loňským lídrem je? Také jí patří první příčka, bodů má pouze o tři méně než Zlín před rokem. Pozice Zbrojovky je ale komplikovanější v tom, že má víc silných soupeřů.
Martin Rymarenko (číslo 11) rozhodl druholigový zápas fotbalistů Zbrojovky Brno...

Martin Rymarenko (číslo 11) rozhodl druholigový zápas fotbalistů Zbrojovky Brno proti béčku Slavie. Gól na 2:1 dal v nastaveném čase. (září 2025) | foto: Petr Nečas, FC Zbrojovka Brno

Momentka z druholigového zápasu fotbalistů Zbrojovky Brno (v červenobílém) a...
Fanoušci fotbalistů Zbrojovky Brno během zápasu proti béčku Slavie. (září 2025)
Momentka z druholigového zápasu fotbalistů Zbrojovky Brno (míč si kryje Oliver...
Lukáš Vorlický (vlevo) během zápasu béčka Slavie na hřišti Zbrojovky Brno. (27....
Uprostřed minulého týdne, po pohárové výhře nad Teplicemi, se fotbalistům Zbrojovky dostalo velmi povzbudivých slov od Ondřeje Prášila, asistenta soupeřova trenéra.

„Zbrojovka je určitě prvoligový tým, respektive celek, který má kádr na první ligu a spoustu zkušených hráčů,“ konstatoval člen trenérského štábu vyřazeného ligisty.

Vorlický dal Zbrojovce nádherný gól. Omluvil se a popřál jí: Za rok v lize!

V následujícím domácím duelu druhé ligy Zbrojovka o víkendu ukázala, proč zatím v druhé nejvyšší soutěži splňuje roli největšího favorita na postup mezi elitu. Ačkoliv v utkání proti béčku Slavie střídala povedené pasáže se slabšími, v nichž přenechávala soupeři střed pole, bitvu dovedla do vítězného konce. Tři body jí gólem na konečných 2:1 vystřelil střídající Martin Rymarenko na začátku nastaveného času po uplynutí 90. minuty.

„Není to o tom, že budeme doma vyhrávat 3:0 nebo 5:0, ale že zápas zvládneme dotáhnout do vítězného konce. Pro hráče není snadné nastupovat s tím, že si každý představuje, jak tady budeme soupeře válcovat. Soupeři mají kvalitu, zápasy bývají vyrovnané a kolikrát rozhodují detaily. Ten dnešní spočíval v tom, že se Rymarenko krásně uvolnil a dal gól,“ bilancoval po zápase trenér vítězů Martin Svědík.

Fotbalisté Zbrojovky Brno slaví vítězný gól v utkání s Táborskem.

Pro jeho celek byla výhra díky brance v nastavení už druhou, kterou si v této sezoně připsal. Celkově byla hned čtyři z osmi vítězství Zbrojovky o jeden gól. „Jsou to zápasy, kdy musí mít člověk trpělivost a víru, že to zvládne,“ uvedl Svědík.

Zbrojovka pod jeho vedením má jak trpělivost, tak víru – a navrch hlavně kvalitu. Především proto v době, kdy druhá liga vstoupila do druhé třetiny svého rozlosování, její tabulku vede.

Za Zbrojovkou je víc pronásledovatelů

Brňané navíc statisticky poměrně věrně napodobují loňskou cestu Zlína, který druhou ligu dokázal vyhrát a postoupit. Za jeho bilancí ve fázi soutěže, kdy má odehráno deset zápasů, zaostává Zbrojovka jenom o tři body.

„Ale vadí mi, že dostáváme góly,“ upozorňuje její kouč. „Zatím to vynahrazujeme tím, že jich víc dáváme. Ale obecně vítězí nejčastěji ti, které nejméně branek dostanou,“ bilancuje Svědík. Čísla jeho chmury potvrzují – Zbrojovka má za stejné období jako loni Zlín o sedm obdržených gólů víc. Nastřílela jich však téměř jednou tolik co lídr před rokem.

Vzhůru Brno! Barabizna v Králově Poli burácí a fotbal v rukou miliardářů baví

A pohled na tabulku? V ní je největší rozdíl oproti loňsku až na příčkách pod prvním místem. Zatímco loni dokázala se Zlínem držet krok pouze Chrudim a za nimi byla po jedenáctém kole velká propast, letos na Zbrojovku dotírá víc pronásledovatelů. Ještě pátý Žižkov má pouze o pět bodů méně než brněnský lídr.

Že tyto rozdíly nemusí ještě nic znamenat ukázal Zlín názorně při své postupové jízdě. Druhou ligu vyhrál suverénně o propastných 18 bodů právě před Chrudimí.

Srovnání bilance druholigových lídrů Zlína a Zbrojovky po odehrání 11. kola
Zlín 2024/25Zbrojovka 2025/26
10Odehraných zápasů10
28Získané body25
15:3Skóre26:10
9 – 1 – 0Bilance8 – 1 – 1
6Výhry o jeden gól4
5Výhry doma4
4Výhry venku4
6Výhry s čistým kontem3

„Musím se přiznat, že komentovat tyhle věci mě neuslyšíte. My se s pokorou soustředíme sami na sebe,“ mávl nad čísly rukou Svědík. „To, co koluje po republice, že druhou ligu suverénně vyhrajeme, není pravda. My víme, že máme velmi těžké soupeře. Opava, Táborsko nebo Artis jsou velmi kvalitní týmy a mohl bych jmenovat dál. Béčka ligových celků hrají bez tlaku, protože vědí, že tlak je na nás. My to všechno vnímáme, proto se soustředíme jen na naše výkony a hodnocení necháme až po konci sezony,“ prohlásil zkušený kouč opatrně.

A je to na místě. S přibývajícími zápasy Zbrojovka soupeřům nejenže výrazněji neuniká, ale špička se ještě mírně rozšířila. Vrátil se do ní totiž Artis, druhý z brněnských uchazečů o postup. Ten ještě po pátém kole ztrácel na barážovou příčku sedm bodů, nyní mu na třetí Táborsko chybí už jen bod.

„Když budu mluvit ne jako slávista, ale z odstupu, tak jsem nadšený. Ze všech pohledů je správně, aby Brno v lize bylo. To si nemyslím jen o Zbrojovce, ale také o Artisu. Pro ligu bude skvělé, když tam budou tahle kvalitní mužstva se silnými majiteli,“ líčil po sobotní bitvě Zbrojovky proti béčku Slavie brněnský odchovanec Lukáš Vorlický, nejlepší hráč utkání ze soupisky hostí.

Zbrojovka nemá střed zálohy na ligu, míní expert. A Cicilia? Nepřesvědčil

Svědík varuje, že k naplnění tohoto proroctví povede ještě dlouhá cesta. Že není radno polevit, mu připomíná srpnový domácí výbuch s Prostějovem, jenž do Králova Pole přijel k zápasu šestého kola bez jediné výhry na kontě, přesto stadion favorita dokázal vyplenit a vyhrát 2:1.

Tato facka zůstává zatím jedinou prohrou ve Svědíkově éře v Brně, započaté v závěru minulé sezony.

„Musíme si uvědomit, že hráči, které máme my, nikdy nezažili boje o postup. Jaké to je hrát pod tlakem, kdy se pokaždé očekává, že budou na hřišti dominovat. Mančaft toto jednak nezná, jednak se tvořil úplně nový. Vážím si toho, že to kluci dokážou kompenzovat jinými vlastnostmi, třeba týmovostí, a body dokážou urvat,“ ocenil trenér Zbrojovky.

