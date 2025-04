Nejsme tu proto, abychom podlehli situaci, řekl Saňák o potížích Zbrojovky

Ze dvou pomocníků, které si Svědík do Zbrojovky před pár dny přivedl, přešla funkce zaskakujícího hlavního kouče zápasu 23. kola s Prostějovem právě na Saňáka. Ten byl také často u postranní lajny, aby udílel pokyny, s dalšími členy realizačního týmu Janem Baránkem a Pavlem Zavadilem však dění během duelu s neveselou plichtou 1:1 na konci pravidelně konzultoval.

Navíc měl oporu ve Svědíkovi, jemuž dopředu známé osobní důvody zabránily být přímo na stadionu. Přenos totiž nově jmenovaný hlavní kouč sledoval.

„V kontaktu jsme byli úzkém. Před zápasem, během něho, o poločase, furt,“ vyložil Saňák a přiznal, že od soboty, kdy mužstvo viděl na tréninku poprvé, seznamování s hráči stále ještě probíhá.

V „anglickém týdnu“ s třemi zápasy během osmi dní, které má právě v tomto období Zbrojovka na programu, nešlo o snadnou práci.

„My jsme tady proto, abychom Brnu pomohli k záchraně, abychom to zvládli, ne abychom podléhali situaci. Naše úloha je tvrdě dřít,“ pravil Saňák bez zaváhání.

Asistenti Jiří Saňák (vpravo) a Jan Baránek zaskočili při premiéře nového realizačního týmu fotbalistů Zbrojovky Brno za hlavního trenéra Martina Svědíka. (16. dubna 2025)

Těžkou dřinou byl pro Zbrojovku ve středu večer hlavně druhý poločas, v němž Prostějovu pasivitou umožnila vyrovnat. Tím si zkazila dojem z první půle, v níž předvedla na své poměry nebývale svižný výkon.

Navíc Prostějov hrál tak mizerně, že jeho trenér Jozef Weber už ve 30. minutě dvakrát střídal a o něco později praštil plastovou lahví s vodou o zem tak silně, že se odrazila až před brněnskou lavičku.

Že si z Králova Pole odvezl bod bylo čistě vinou Zbrojovky. Na jeden z centrů soupeře šli nejzkušenější brněnští obránci Tomáš Břečka a Stanislav Hofmann těsně před bránou tak neobratně, že si ho Hofmann hlavou srazil do sítě.

„Takhle to vypadalo, že to je otázka komunikace. Stane se. V mžiku se rychle domluvit je kumšt, hráč si musí o míč důsledně zařvat. Mrzí nás to, je to škoda,“ prohlásil Saňák věcně.

Hrozný kiks znamenal, že ani na jedenáctý pokus Zbrojovka v sezoně doma nevyhrála. Většina jejích hráčů odcházela z trávníku s otrávenými výrazy, navíc se opět zranil Ondřej Pachlopník.

„Musím říct, že toto utkání jsme měli vyhrát. Soupeře jsme kromě jedné gólové situace a jedné střely ze střední vzdálenosti do ničeho nepustili. Ztrátou aktivity jsme dopustili vyrovnání. Měli jsme ale ještě dřív vedení navýšit, nebo dohrát na nulu,“ lamentoval zaskakující asistent.

Trenéři Zbrojovky během sezony Jaroslav Hynek: 19 zápasů

(bilance 4 výhry, 7 remíz, 8 proher, 15. místo)

19 zápasů (bilance 4 výhry, 7 remíz, 8 proher, 15. místo) Marek Zúbek: 3 zápasy

(bilance 0 výher, 2 remízy, 1 prohra)

3 zápasy (bilance 0 výher, 2 remízy, 1 prohra) Jiří Saňák: 1 zápas

(výsledek: remíza)

Po 23. kole sice Brňané díky hubenému zisku o jeden bod odskočili Varnsdorfu a Olomouci B, které mají na dně tabulky pod sebou, hned o víkendu je ale čeká další těžká výzva – derby v Líšni.

Hlavně proto, že mužstvo přebírají za pochodu, udělali noví trenéři v sestavě oproti minulému pátku ve Zlíně jenom dvě změny.

„Týmový výkon tam byl slušný, tak na to navazujeme,“ odtušil Saňák.

Aby mohl naskočit v Brně, musel skončit u ženské reprezentace, kde byl asistentem trenérky Jitky Klimkové. Ještě v únoru si ho chválila jako svoji pravou ruku a specialistu na obranu, v dubnu je Saňák již u druholigových mužů.

Vysvětlení nabídl prosté: „Funkce asistenta u žen není na plný úvazek. Jitka a vedení svazu věděly, že pomůžu velice rád, ale když bude možnost jít do angažmá, půjdu. To bylo domluvené. Spíš se Jitka bála, abychom spolu absolvovali nějaký sraz. Nakonec jsme zvládli dva,“ shrnul změnu Saňák.

Trenér Martin Svědík usedl na lavičku druholigové Zbrojovky Brno. (duben 2025)

Se Svědíkem byl během času, kdy byli oba bez práce, v kontaktu. A domluvili se: Když Svědík vezme nový tým někde, kde mu bude umožněno vzít si s sebou vlastní asistenty, půjdou do toho spolu.

Otázka, kdy se sejdou na lavičce Zbrojovky při utkání, není zatím zodpovězena. Zprávy ze začátku týdne mluvily o tom, že ještě bitvu v Líšni odvede Saňák.

„Teď jsme řešili věci kolem zápasu, průběhu, taktiky. Ještě si budeme volat,“ pokrčil rameny Saňák.