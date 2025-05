Speciální dresy, společná fota, smutek. Líšeň a Vyškov se loučily s domovy

Na první pohled byla „rozlučková“ nálada patrná víc v Drnovicích, kde je doma Vyškov. Ačkoliv tamní tým má kolo před koncem druhé ligy nadále nejblíž do baráže, takže má díky tomu i naději zahrát si na svém trávníku ještě jednou a naposled v souboji o účast v první lize, fanoušci pojali už sobotní duel proti Viktorii Žižkov (skončil vítězstvím 2:0) jako tryznu.

V 10. minutě rozvinuli transparent s „gottovským“ motivem s nápisem Hrajte ještě dál, naposledy. Domácí borci nastoupili ve speciálních dresech s logem fanklubu Fanatici z Vyškovska a výrazným poděkováním fanouškům za podporu nejen při druholigovém účinkování klubu v Drnovicích, ale i za předchozí roky v MSFL a v divizi přímo ve Vyškově.

„Asi mě to mrzí, že odtud fotbal odchází,“ přiznal během duelu bývalý trenér Drnovic a obyvatel malebné vísky František Komňacký, pravidelný divák na zápasech Vyškova. „Byl jsem tady u toho, když se zde fotbal zvedal. Kdy jsme nejdřív museli z placu vyhnat husy, abychom mohli trénovat. Pak tady vyrostl tento krásný fotbalový stánek, hrál se zde výborný fotbal a Drnovice se dostaly do pohárové Evropy. Nostalgie v člověku je. Přáli bychom si, aby se to aspoň jednou ještě vrátilo. Chodit na pátou nebo šestou ligu není nic, co by nás uspokojovalo,“ řekl.

Kromě fanoušků z kotle a zarytých patriotů ale ani bitva o baráž s nádechem loučení moc veřejnosti nepřilákala. Do ochozů stárnoucího drnovického stadionu přišlo na Žižkov jenom 635 diváků.

„Tolik přijde v Příbrami za celou sezonu,“ zvolal jeden z fanoušků na hlavní tribuně, když hlasatel návštěvnost na duelu oznamoval.

Transparent fanoušků Vyškova na posledním zápase na stadionu v Drnovicích před stěhováním do Příbrami. (17. května 2025)

Ani v Líšni utkání – tam už úplně definitivně poslední na stadionu v Kučerově ulici, protože Líšeň šanci na postup na baráž ztratila – moc netáhlo. Hlavní tribuna se zaplnila slušně, tribuna za brankou vůbec a v chladu kolem hřiště podupávalo při výhře domácích 3:2 jen pár hrstek nadšenců. Celkový sčot: 756 lidí.

„Kotel prořídl, už to není, co to bývalo,“ pokrčil rameny Jiří Beneš, zřejmě nejznámější fanoušek Líšně, povzbuzující v cyklistické helmě a s parukou.

Nostalgie ovládla i Petrželu

Ale zpět do Drnovic. Dát adieu stadionu, na němž sbíral první zkušenosti, přijel s Žižkovem i jedenačtyřicetiletý záložník Milan Petržela, rodák z nedalekých Hoštic-Heroltic.

„Vzpomínky tady na mě padly. V dorostu jsem zde trávil spoustu času, do áčka jsem nakouknul také tady. Snažil jsem se dnes pomoct našemu mančaftu, abychom vyhráli, což se bohužel nepovedlo. Celé to tady na mě dýchlo. Jezdil jsem sem jako kluk s taťkou fandit, podíval jsem tady balony ligovým hráčům. Pro mě je to tady (v Drnovicích) pořád jako domov,“ vyznal se Petržela.

Fotbalisté Vyškova odehráli zápas proti Žižkovu ve speciálních dresech s logem fanklubu. Stylové oblečení na poslední zápas Vyškova v Drnovicích před stěhováním do Příbrami.

Na tribuně měl hodně známých, s nimiž se mávnutím během rozcvičky pozdravil. „I když se tady změnila spousta věcí, pořád mi do hlavy valí myšlenky na minulost. Hrál jsem tady, potkával jsem tady ligové borce. Pořád je to dobrý stadion, i kluci z Prahy mi říkali, že vypadá dobře, udržovaně, na druhou ligu že je dostačující,“ líčil Petržela po utkání.

Regule ale mluví jinak než dojmy, a vzhledem k tomu, že stadion v Drnovicích nemá osvětlení ani nebude mít vyhřívaný trávník, stěhuje se odtud druhá liga do Příbrami.

To proto nastoupil vyškovský celek v sobotu se souhlasem vedení klubu ve speciálních dresech, které pak hráči rozdali fanouškům, to proto i fanoušci hostí na tribuně skandovali: „Český fotbal pro fanoušky! Příbram nechceme, my chceme Vyškov!“

Negativní nálada nicméně tribuny neovládla. Převládla odevzdaná skepse, že končí něco, co se do fotbalem proslavené vesnice již pravděpodobně nemá jak vrátit. Když nebyla vůle opravit stadion pro hru o postup do první ligy, těžko se najde od příští sezony pro amatéry.

Kdysi tu hrál Mnichov 1860 nebo reprezentace, v posledních dvou letech k barážovým duelům přijely Zlín a Karviná. A právě k šanci ještě jednou si baráž doma zahrát se Vyškov v posledních dnech upnul.

„Ještě jednou bychom se tady mohli sejít na kvalitním fotbale,“ přál si i Komňacký.

V baráži už čeká Dukla

Ten z celků, kdo se ve druhé lize udrží na třetí příčce, narazí v baráži na Duklu Praha. Vyškov má v tabulce Chance Národní ligy náskok dvou bodů na Táborsko, ale horší vzájemný zápas, takže pro svoji jistotu musí v posledním kole v Prostějově vyhrát. Jinak by se musel ohlížet na výsledek utkání Táborska s béčkem Slavie.

„V kabině jsme se pokoušeli atmosféru posledního zápasu doma brzdit. Máme ve vlastních rukou postup do baráže, čímž bychom si zajistili ještě jeden zápas tady doma. Chceme potřetí za sebou na konci sezony přivést do Drnovic ligového soupeře a změřit s ním síly,“ pronesl vyškovský kouč Jan Kameník. Připomenutí, že v případě prohry s Žižkovem by mohlo jít o velmi smutný odchod profesionálního fotbalu z Drnovic, použil i jako motivaci směrem k hráčům. „Nechtěli jsme si připustit, že odejdeme bez baráže jako poražení. Viděl jsem na hráčích velkou energii, chtěli si to uhrát. Velké díky pak patří také fanouškům, že nás hnali; bylo vidět, že jsou tady rádi. Děkovačka měla svoji úroveň. To je velký benefit dnešního dne,“ nadhodil Kameník s ohledem na závěrečné týmové foto všech hráčů Vyškova s členy fanklubu.

Fotbalisté Líšně se po utkání s béčkem Olomouce rozloučili s fanoušky. Na stadionu v Kučerově ulici hráli před stěhováním do Králova Pole naposled. (17. května 2025)

Také v Líšni se kompletní tým fotil s fanoušky, jichž nebylo tolik jako obvykle. Nejvíc naštvaní místní, jimž není po chuti přejmenování klubu na Brno (oznámeno bude v úterý na tiskové konferenci) a přestěhování do Králova Pole na jeden stadion se Zbrojovkou, zřejmě v sobotu fandit už nepřišli.

„Fotku s hráči budeme mít na památku na skvělé časy doma,“ pověděl po utkání s pohledem upřeným na prázdný trávník fanoušek Jiří Beneš. Ačkoliv se usmíval, protože Marvani zdolali béčko Olomouce gólem v poslední minutě 3:2, byla na jeho hlase znát odevzdanost. „Jenom díky tomu, že jsme takhle vyhráli, cítím rozpolcení. Jinak jsem jednoznačně smutný. Nedokážu se smířit s tím, že někdo přijde, tento klub vykoření a přesune jinam. To je svatokrádež,“ posteskl si nad rozhodnutím nového majitele klubu Igora Faita budovat novou identitu (stále ještě) SK Líšeň s novým názvem v novém prostředí.

O tom, zda bude jezdit na zápasy i do Králova Pole, nemá jasno. „Neumím si to teď představit. Napřed jsem řekl, že tam určitě chodit nebudu. Jsem odchovancem Líšně, hrál jsem tady na škváře, tady jsme doma. Ale teď jsem byl ještě ve stanu pro VIP a pro hosty, a říkali nám tam, že naši podporu budou i v Králově Poli moc potřebovat, že by byli rádi, kdybychom tam šli taky… opravdu nevím, co převáží,“ přemítal s utrápeným výrazem v obličeji.

Jedno nejen jemu bylo v sobotu odpoledne jasné: ačkoliv na stadionu v Kučerově ulici bude tým dál trénovat a v Králově Poli se zastaví jen na předzápasový trénink a pak na samotný zápas, jedna stoletá éra se právě uzavřela. Takovou výhru, jakou Líšeň nad Olomoucí B vybojovala, už v Kučerově ulici neuvidí.