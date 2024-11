Miliardář pro Líšeň! Místo do Zbrojovky nese Fait své investice k rivalovi

Způsob, jak se zásadně angažovat v brněnském fotbale, hledal brněnský průmyslník Igor Fait v posledních pěti letech nejméně třikrát. Dvakrát usiloval o odkup Zbrojovky – poprvé v roce 2019 a naposledy letos v září v turbulentním období odcházení předchozího majitele Václava Bartoňka. V mezidobí podporoval mládež divizního Tatranu Bohunice.

Nyní se zdá, že konečně našel svoji parketu. Právě v těchto dnech finišují jednání mezi Faitem a zástupci druholigové Líšně o vstupu do jejich klubu, hrajícího v okrajové části Brna.

„Ladí se forma působení Igora Faita v klubu, například zda v něm bude generálním partnerem, nebo tam bude působit v jiné roli,“ sdělil zdroj obeznámený se zákulisím vyjednávání.

Sílící proud informací z brněnského sportovního prostředí mluví o tom, že obě strany by dohodu chtěly prezentovat v první polovině prosince. „Já vám na to nemám co odpovědět, protože nic oficiálního není pravda. Jsou to opravdu zatím zvěsti,“ reagoval včera na dotaz MF DNES předseda líšeňského klubu Karel Hladiš.

Redakce oslovila i Faita, který se však přímé odpovědi vyhnul. I jeho mediální zástupce odkázal na to, že dokud není všechno na papíře a podepsané, jde pouze o spekulace.

Po jejich předpokládané proměně v realitu by na Faitovo angažmá měly navazovat i změny v managementu SK Líšeň.

Pro tamní klub, pracující ve skromných podmínkách, je otevření dveří významnému podnikateli možná ještě větším skokem než postup z amatérské MSFL do profesionální druhé nejvyšší soutěže před pěti lety. V době, kdy někteří hráči Líšně ještě stále chodí při fotbalu i do zaměstnání, Faitova společnost Jet Investment spravuje aktiva za 15 miliard korun. Její šéf je podle magazínu Forbes aktuálně 88. nejbohatším Čechem.

Nové osvětlení, úprava v názvu? Kromě investic do kádru a vzestupu v tabulce si Líšeň může od nového muže na palubě Igora Faita slibovat i podíl na vylepšením zázemí. Dlouhodobým přáním klubu je také přidat do svého areálu v Kučerově ulici další tréninkové hřiště a zvelebit tréninkové centrum v nedalekém Mariánském údolí. I to jsou investice za desítky milionů korun, s nimiž Líšeň uvítá pomoc. Ve fotbalovém prostředí se mluví také o upevnění spolupráce mezi Líšní a Brnem. Z městské kasy přitekla do klubu dotace na umělé osvětlení, reakcí na to by měla být v budoucnu změna názvu fotbalové organizace na SK Líšeň Brno.

V září chybělo málo k tomu, aby svůj kapitál nasměroval do Zbrojovky. V klíčovém období, kdy pro ni Regionální hospodářská komora (RHK) Brno hledala nového vlastníka či mecenáše, ale dotahoval jiný obchod v zámoří a nebyl k dispozici.

„Pokud by (Fait) byl dostupný, byl by jistě jedním z nejlepších adeptů, když jsme hledali partnera. V takovém případě bychom určitě jednali,“ ocenil tehdy nepřímo Faitovy kvality Ladislav Chodák, předseda představenstva RHK Brno.

Jenom s lehkou nadsázkou lze říct, že balík peněz, nachystaný ještě před necelým čtvrt rokem pro Zbrojovku, může osmapadesátiletý byznysmen nyní přesunout ke konkurenci. „Mám připravené finance na posílení stávajícího kádru a chtěl bych změnit manažerskou strukturu ve vedení klubu,“ nastínil v září v rozhovoru pro MF DNES svoje tehdejší plány se Zbrojovkou.

Místo něho si však RHK Brno ke spolupráci vybrala investiční skupinu OneCap. Napřed jako generálního partnera, včera pak komora v tiskovém prohlášení oznámila, že této skupině předala 90 procent akcí Zbrojovky a OneCap je tak jejím novým majoritním vlastníkem.

Změna kurzu zanedlouho čeká i Líšeň a s ní také Faita. Místo angažmá v kdysi slavné fotbalové značce, nyní sice zkorodované, ale stále prudce ambiciózní a s avizovaným zájmem o evropské poháry, napne své síly v „rodinně“ fungujícím klubu.

Do soupeření mezi oběma brněnskými konkurenty to přinese nové grády. Za minulé éry Zbrojovky, prezentované majitelem Bartoňkem, byla mezi nimi často až nezdravě vybičovaná rivalita. Nově bude mít snahu skončit před slavnějším sokem nejen Líšeň jako taková, ale kvůli zbrojováckému odmítnutí také Fait.

„Pan Fait rozhodně nemá v úmyslu přijít do Líšně a začít spřádat plány na Ligu mistrů. Chce pracovat systematicky, s vizí do budoucna. Je možné, že by se třeba chtěl přiblížit barážovým příčkám ve druhé lize,“ uvedl další ze zdrojů MF DNES. I on upozornil, že obchod ještě není definitivně uzavřen.

K tomu, že k jeho zpečetění dojde, však vše směřuje. V minulých týdnech si Líšeň chystala půdu pro setrvání ve druhé lize, což jí zajistí již připravená instalace nového umělého osvětlení, které bude od příští sezony v soutěži podmínkou.