Artis se přiblížil baráži. Výhru v Opavě zařídili Adediran s Čoudkem

Autor: ,
  19:15
Fotbalisté Artisu Brno v 28. kole druhé ligy vyhráli 2:0 v Opavě a přiblížili se účasti v baráži o postup do nejvyšší soutěže. Na třetím místě mají čtyřbodový náskok na čtvrté Ústí nad Labem, do konce zbývají dvě kola.
foto: SK Artis Brno / zonerama

Do Opavy se poprvé jako trenér soupeře vrátil Roman Nádvorník, jenž do Artisu zamířil v březnu právě ze slezského klubu.

Jeho tým poslal do vedení hlavou v 22. minutě Quadri Adediran, jenž 15. gólem v ročníku dorovnal v čele tabulky kanonýrů Lukáše Matějku z Táborska. V 73. minutě přidal pojistku opět ze vzduchu Ondřej Čoudek.

Slezané po šestém zápase bez vítězství za sebou ztratili šanci na postup do baráže. V tabulce jsou šestí se šestibodovou ztrátou na Artis.

Chance Národní Liga
28. kolo 11. 5. 2026 17:00
Slezský FC Opava Slezský FC Opava : SK Artis Brno SK Artis Brno 0:2 (0:1)
Góly:
Góly:
22. Adediran
72. Čoudek
Sestavy:
Babka – Lehoczki, Srubek, Janoščín (C), Helešic – Štěpánek (61. Kaštánek), M. Novák – Čejka (67. Mužík), Sy (81. Turanjanin), Papalele – Ndiaye.
Sestavy:
Borek – Plechatý, Čoudek, Štěrba, Fulnek – Sedlák, Pospíšil (C) – Švancara (61. Vukadinović), Adediran (89. al-Mušajfrí), Fomba (81. Harazim) – D. Toula (61. Navrátil).
Náhradníci:
Ciupa – Sochor, Lacík, Zálešák, Fabiánek, Darmovzal.
Náhradníci:
Holý – al-Brajkí, Jeřábek, Breite, Samek, Hamansenya, Osei.
Žluté karty:
42. Štěpánek, 70. Helešic, 75. Papalele, 83. Lacík
Žluté karty:
59. Čoudek, 75. Navrátil, 80. Vukadinović, 86. Sedlák

Rozhodčí: Starý – Kříž, Žurovec

Počet diváků: 1981

28. kolo

27. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka Brno 28 23 3 2 57:20 72
2. FC SILON TáborskoTáborsko 28 15 5 8 47:31 50
3. SK Artis BrnoArtis Brno 28 14 7 7 44:34 49
4. Viagem Ústí n. L.Ústí n. L. 28 14 3 11 50:42 45
5. FK PříbramPříbram 27 13 5 9 29:28 44
6. Slezský FC OpavaOpava 28 11 10 7 42:30 43
7. FC Baník Ostrava BOstrava B 28 12 5 11 43:38 41
8. FK Viktoria ŽižkovŽižkov 28 12 5 11 36:45 41
9. FC Sellier & Bellot VlašimVlašim 28 10 8 10 39:30 38
10. SK Slavia Praha BSlavia B 28 10 5 13 38:43 35
11. SK Dynamo Č. BudějoviceČ. Budějovice 28 10 4 14 29:37 34
12. SK Hanácká Slavia KroměřížKroměříž 28 9 3 16 29:41 30
13. 1. SK Prostějov FKProstějov 28 5 11 12 30:43 26
14. MFK ChrudimChrudim 27 6 8 13 32:48 26
15. AC Sparta Praha BSparta B 28 7 4 17 27:51 25
16. FC Vysočina JihlavaJihlava 28 5 8 15 27:38 23

1. : Postup, 2. - 3. : Baráž o postup, 15. - 16.: Sestup

