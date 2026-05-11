Artis se přiblížil baráži. Výhru v Opavě zařídili Adediran s Čoudkem

Do Opavy se poprvé jako trenér soupeře vrátil Roman Nádvorník, jenž do Artisu zamířil v březnu právě ze slezského klubu.
Jeho tým poslal do vedení hlavou v 22. minutě Quadri Adediran, jenž 15. gólem v ročníku dorovnal v čele tabulky kanonýrů Lukáše Matějku z Táborska. V 73. minutě přidal pojistku opět ze vzduchu Ondřej Čoudek.
Slezané po šestém zápase bez vítězství za sebou ztratili šanci na postup do baráže. V tabulce jsou šestí se šestibodovou ztrátou na Artis.
22. Adediran
72. Čoudek
Babka – Lehoczki, Srubek, Janoščín (C), Helešic – Štěpánek (61. Kaštánek), M. Novák – Čejka (67. Mužík), Sy (81. Turanjanin), Papalele – Ndiaye.
Borek – Plechatý, Čoudek, Štěrba, Fulnek – Sedlák, Pospíšil (C) – Švancara (61. Vukadinović), Adediran (89. al-Mušajfrí), Fomba (81. Harazim) – D. Toula (61. Navrátil).
Ciupa – Sochor, Lacík, Zálešák, Fabiánek, Darmovzal.
Holý – al-Brajkí, Jeřábek, Breite, Samek, Hamansenya, Osei.
42. Štěpánek, 70. Helešic, 75. Papalele, 83. Lacík
59. Čoudek, 75. Navrátil, 80. Vukadinović, 86. Sedlák
Rozhodčí: Starý – Kříž, Žurovec
Počet diváků: 1981