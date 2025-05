Vyškov poprvé otevřeně: Tým jde do Příbrami, doma zůstane jen krajská liga

Variantu se stěhováním do Příbrami označil jednatel vyškovského klubu Martin Chalupecký v aktuálním rozhovoru pro klubový web jako jediné možné řešení. Uchýlil se k ní podle svých slov poté, co vyčerpal všechny možnosti najít nové působiště místo dosluhujícího stadionu v Drnovicích kdekoliv na Moravě.

„Loni jsme hledali azyl pro první ligu a nakonec ho našli až (v Praze) u Bohemians. Letos byl úkol jasný – najít stadion, který splňuje podmínky pro profesionální fotbal a kde se zároveň nehraje první ani druhá liga. A víte, kolik jich v Česku momentálně je? Jeden. V Příbrami. Naše snaha původně směřovala do blízkého okolí, aby řešení dávalo smysl i z hlediska logistiky. Vždy by se ale de facto jednalo o fúzi, a to znamená i zánik klubu. Vyzkoušeli jsme opravdu všechno, ale z různých důvodů to nikdy nevyšlo,“ prohlásil Chalupecký.

Potvrdil, že MFK Vyškov nehledá přechodný azyl, v němž by působil pod svým jménem, aby se pak v budoucnu mohl vrátit. Do Příbrami se stěhuje druhá liga, Vyškovu po odštěpení béčka a mládeže zůstane šestá liga, tedy 1. A třída. Tu už nebude muset hrát v azylu v Drnovicích; zvládne ji na svém stadionu ve Vyškově. Momentálně je béčko Vyškova v 1. A třídě předposlední a snaží se v konkurenci Šlapanic, Družstevníku Nikolčice a Podolí zachránit.

„Jsem zklamaný z toho, jak to dopadlo. My to neovlivníme a musíme se s tím nějak smířit. Fotbal do Vyškova patří, v Drnovicích to má nějakou tradici a historii. Je škoda, že to tam nebude pokračovat,“ povzdechl si po minulém zápase Vyškova v Prostějově záložník Barnabáš Lacík.

V atmosféře zklamání z odchodu daleko od domova se jeho týmu v závěru 2. ligy nedaří. Vyškov prohrál jak doma s Líšní, tak v Prostějově shodně 0:1. Přesto zůstává v tabulce třetí.

Fotbalisté Vyškova se loučí s fanoušky po druholigovém utkání proti Líšni, hraném v Drnovicích. (7. května)

„Všichni si přáli, abychom si udrželi působení v regionu. Proč to nevyšlo, je spíš otázka na někoho jiného. My jsme si to přáli taky, karty jsou ale rozdané, a jestli je to dobře, nebo špatně, to není otázka pro mě. My jsme měli nějaká přání, a ta nevyšla,“ hlesl i kouč Jan Kameník.

Profesionální fotbal tak v Drnovicích již podruhé – a nyní se zdá, že už definitivně – končí. Před devatenácti lety ho „pohřbil“ odchod mecenáše Jana Gottvalda, letos neschopnost najít shodu na plánu opravit nevyhovující stadion. Od příští sezony se na něm první či druhá liga bez osvětlení hrát nedá.

Z Vyškova tím pádem za svými ambicemi odejde i americký majitel Blue Crow. „Bohužel pro majitele jako je Blue Crow zde nedokážeme zajistit odpovídající perspektivu v infrastruktuře, takže MFK Vyškov bude pokračovat bez nich,“ potvrdil Chalupecký.

Návrat o 25 let zpět Tak nízkou soutěž, jakou je 1. A třída, hrál Vyškov naposled v sezoně 2000/01. Následně postoupil do krajského přeboru a odtud rychle do divize. Mezi lety 2014 až 2021 účinkoval v MSFL a pak už se – po postupu do druhé ligy – přesunul do drnovického azylu.

Zvážit mohl nakonec dvě možné cesty – nechat mužstvo dohrát sezonu a kvůli nevyhovujícímu zázemí přijmout administrativní sestup do třetí ligy, nebo stěhování. Na první z možných variant, která by přinesla účinkování v MSFL, by ale klub taky potřeboval naplnit rozpočet, což se mu nepodařilo.

„Snažili jsme se ještě zajistit partnera, který by dokázal klub převzít, ale bohužel se nikdo nenašel. Proběhla jednání s městem a společně se zástupci spolku se rozhodlo, že MFK bude pokračovat v krajské soutěži,“ uvedl jednatel.

Oddíl by měl převzít Jaroslav Schindler, bývalý obránce v prvoligových časech Drnovic. O stávajícího manažera Zbyňka Zbořila je podle informace iDNES.cz zájem jinde v druhé lize.

Vysvětlit situaci se Chalupecký rozhodl poté, co na minulém domácím utkání s Líšní dali fanoušci najevo nespokojenost s koncem Vyškova ve druhé lize. To stejné se dá očekávat v sobotu, kdy Vyškov hostí žižkovskou Viktorii.

Může si již zajistit účast v baráži, ale také to – pokud se baráž nepovede uhrát – může být historicky poslední profesionální fotbalové utkání na drnovickém stadionu.

Patrioty to pochopitelně pálí. „I já jsem zklamaný,“ vzkázal jim Chalupecký. „Je to osm let tvrdé práce – nejen mojí, ale celého týmu lidí, kteří do klubu dali kus sebe. Nebylo na vybranou, museli jsme udělat toto rozhodnutí s péčí řádného hospodáře. Udělali jsme maximum pro to, abychom klub a jeho příběh zachovali. Nešlo o únik nebo kalkul, ale o jediné možné řešení v rámci podmínek, které nám byly dány,“ sdělil klubovému webu.

Rozloučit se chce třetím startem v baráži v řadě a pokud možno postupem. Tím pádem by Vyškov vybojoval návrat první ligy do Příbrami.

„I když nám to plno lidí nepřálo, tak jsme s Příbramí hráli první ligu dvaadvacet let. Není to málo. Kdyby pro nás byla další možnost se v lize ukázat, tak budu nadšený,“ přiznal dlouholetý šéf příbramského klubu Jaroslav Starka v reakci pro iRozhlas.cz