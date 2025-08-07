Víc diváků, než se v pátek chystá na derby, chodilo v Brně na fotbal naposled před třemi lety ještě na nejvyšší soutěž. Teď se ale euforie kolem Zbrojovky stupňuje do takových výšek, že vyprodáno bude v tamní ShipEx Areně i na druhou ligu.
S výrazným přičiněním zbrojováckých fanoušků mohl už ve středu večer oznámit Artis Brno, že na jeho páteční „domácí“ zápas v Králově Poli proti „hostující“ Zbrojovce nezůstala volná ani jedna vstupenka.
Prodalo se jich 8 193.
|
Euforie pohltila Brno. Ligová návštěva, pokořená Sparta. A Svědík smekal
Jedná se také o nejvyšší návštěvu na brněnských derby od postupu tehdejší Líšně do druhé ligy v roce 2019. V témže roce na podzim sledovalo její zápas se Zbrojovkou 8 112 lidí.
„Vzhledem k situaci nebudou pokladny v den utkání otvírat. Děkujeme za tak obrovský zájem i fanouškům soupeře,“ oznámil Ondřej Tomek, ředitel komunikace Artisu. Hraje se od 18 hodin.
Zbrojovákům se zároveň Artis rozhodl udělat ústupek a povolil jim přijít do hlediště v klubových barvách i mimo sektory C a D, které jsou pro hosty vyhrazeny.
Zajímavosti a fakta brněnského derby
„Zastávám názor, že přeci nebudeme při tak masivní účasti fanoušků soupeře vysvlékat například dítě s tatínkem z dresu či trika Zbrojovky. To by odporovalo zdravému rozumu. Věříme v korektní souboj na hřišti i na tribunách, aby se oslava fotbalu v Brně vydařila,“ uvedl Tomek vzdor tomu, že policie zařadila derby mezi rizikové zápasy.
Přestože je zájem o zápas enormní, uzavřeny zůstanou dlouhodobě nevyužívané sektory R, S, T a U za brankou směrem k trolejbusové smyčce. Momentálně nabízí pouze omezený výhled na hřiště, za ním má Zbrojovka postavený velkokapacitní stan s posilovnou.
Zbrojováčtí fanoušci se chystají na atypický „výjezd na domácí stadion“ ve velkém. Do prodeje mezi sebe poslali balíčky, jejichž součástí jsou kromě vstupenek i jednotná trička speciálně určena na zápas. Prodali jich mezi sebou více než 500.
|
Stadion za miliardy Zbrojovce postavím ze svého, tvrdí budoucí majitel klubu
Co si ale do hlediště přinést nesmí, je pyrotechnika. „Pořadatelé zápasu budou pokutovat částkou 10 000 korun každého diváka, který pyrotechniku aktivně použije. Současné se tato výše pokuty bude vztahovat i na jednotlivce, jemuž bude pyrotechnika zabavena při vstupní kontrole,“ sdělil klub v tiskové zprávě.
Dvě a půl hodiny před utkáním otevře své brány fanzóna s lezeckou stěnou, malováním na obličej, moderátorem a bohatým občerstvením. Přímý přenos derby vysílá ČT sport.