Posledním Beauguelovým angažmá byl v minulé sezoně polský Mielec, před tím působil v Saúdské Arábii a v Číně. Čeští fanoušci si ho ale nejvíc pamatují z Plzně, s níž v sezoně 2021/22 vyhrál ligový titul a zároveň se stal s 19 brankami králem střelců. V anketě Ligové fotbalové asociace také získal ocenění pro nejlepšího útočníka sezony a nejlepšího cizince.
V české lize působil dvaatřicetiletý Francouz také v Dukle Praha a ve Zlíně, jemuž dopomohl k triumfu v MOL Cupu a Superpoháru a k postupu do pohárové Evropy.
Artisu Brno patří v druholigové tabulce 7. místo, na němž má pětibodovou ztrátu na vedoucí Táborsko, má ale zápas k dobru. Po reprezentační pauze ho 16. září čeká dohrávka zápasu 1. kola s Chrudimí, který musel být po půlhodině přerušen kvůli nepřízni počasí.
Brněnský klub Beauguelův přestup výmluvně naznačil na svých sociálních sítích, kde zveřejnil fotografii, obsahující francouzský pas, čínskou sošku, polské mince a zátku od piva. To vše se s novou posilou, respektive jejími bývalými působišti, pojí.