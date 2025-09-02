Beauguel se vrací na české trávníky. Vítěz ligy s Plzní posílí Artis Brno

Jiří Punčochář
  12:39
Francouzský fotbalista Jean-David Beauguel, někdejší vítěz nejvyšší soutěže s Plzní a král střelců ze sezony 2021/22, se po dvou a půl letech v zahraničí vrací na české trávníky. Podle informace iDNES.cz posílí druholigový Artis Brno, který se po nevydařeném vstupu do soutěže pomalu vrací do boje o postup mezi elitu.
Plzeňský střelec Jean-David Beauguel se raduje ze své trefy do sítě Hradce...

Plzeňský střelec Jean-David Beauguel se raduje ze své trefy do sítě Hradce Králové. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Jean Davud Beauguel s mistrovským pohárem.
Beauguel se loučí s plzeňskými fanoušky.
Jean-David Beauguel z Plzně slaví gól v zápase se Spartou.
Plzeňský střelec Jean-David Beauguel se prodírá před královéhradeckého brankáře...
9 fotografií

Posledním Beauguelovým angažmá byl v minulé sezoně polský Mielec, před tím působil v Saúdské Arábii a v Číně. Čeští fanoušci si ho ale nejvíc pamatují z Plzně, s níž v sezoně 2021/22 vyhrál ligový titul a zároveň se stal s 19 brankami králem střelců. V anketě Ligové fotbalové asociace také získal ocenění pro nejlepšího útočníka sezony a nejlepšího cizince.

V české lize působil dvaatřicetiletý Francouz také v Dukle Praha a ve Zlíně, jemuž dopomohl k triumfu v MOL Cupu a Superpoháru a k postupu do pohárové Evropy.

Rafan se naučil kousat. Beauguel dál táhne fotbalovou Plzeň, zůstane?

Artisu Brno patří v druholigové tabulce 7. místo, na němž má pětibodovou ztrátu na vedoucí Táborsko, má ale zápas k dobru. Po reprezentační pauze ho 16. září čeká dohrávka zápasu 1. kola s Chrudimí, který musel být po půlhodině přerušen kvůli nepřízni počasí.

Brněnský klub Beauguelův přestup výmluvně naznačil na svých sociálních sítích, kde zveřejnil fotografii, obsahující francouzský pas, čínskou sošku, polské mince a zátku od piva. To vše se s novou posilou, respektive jejími bývalými působišti, pojí.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
title=Tipsport - partner programu
Ostrava B vs. KroměřížFotbal - 2. kolo - 3. 9. 2025:Ostrava B vs. Kroměříž //www.idnes.cz/sport
3. 9. 17:00
  • 1.51
  • 4.31
  • 5.20
Admira Praha vs. Příbram BFotbal - 3. kolo - 3. 9. 2025:Admira Praha vs. Příbram B //www.idnes.cz/sport
3. 9. 17:00
  • 1.60
  • 3.88
  • 3.55
Kazachstán vs. WalesFotbal - Skupina J - 4. 9. 2025:Kazachstán vs. Wales //www.idnes.cz/sport
4. 9. 16:00
  • 6.28
  • 3.98
  • 1.53
Litva vs. MaltaFotbal - Skupina G - 4. 9. 2025:Litva vs. Malta //www.idnes.cz/sport
4. 9. 18:00
  • 2.07
  • 2.88
  • 4.22
Gruzie vs. TureckoFotbal - Skupina E - 4. 9. 2025:Gruzie vs. Turecko //www.idnes.cz/sport
4. 9. 18:00
  • 2.95
  • 3.46
  • 2.28
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Slavia proti Barceloně a Interu, v Lize mistrů potká i Arsenal, Kinského a nováčky

Poslední finalista. Jeden z nejslavnějších klubů planety. Dva velcí rivalové z Londýna. Loňský vítěz Evropské ligy. Nováčci z Norska a Kypru. To je los slávistických fotbalistů v Lize mistrů....

Riga FC - Sparta 1:0, hosté s postupem hazardovali, radují se i díky Vindahlovi

Od našeho zpravodaje v Lotyšsku Sparťanští fotbalisté jsou v Konferenční lize, ale poslední krok protrpěli. V odvetě závěrečného předkola v Lotyšsku nezanechali dobrý dojem, na stadionu Skonto podlehli tamnímu Riga FC 0:1, v součtu...

Fotbalové přestupy ONLINE: Olomouc udělala dva velké přestupy, má Berana i Ghaliho

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

Nuda na Strahově, debakl 0:7 i Bořilovo bodlo. Slavia má v Lize mistrů staré známé

S pěti z osmi soupeřů, které jim čtvrteční los Ligy mistrů přisoudil, si slávističtí fotbalisté dají repete. Vybavíte si ještě sedmigólový debakl od Arsenalu? Slavnou remízu na San Siru s Interem?...

Baník - Celje 0:2, domácí v odvetě propásli start. V pohárech po další porážce končí

Ani třetí český tým nezvládl v odvetě závěrečného pohárového předkola vstřelit gól. Fotbalisté ostravského Baníku podlehli v utkání o Konferenční ligu slovinskému Celje i podruhé, doma po vlažném...

Beauguel se vrací na české trávníky. Vítěz ligy s Plzní posílí Artis Brno

Francouzský fotbalista Jean-David Beauguel, někdejší vítěz nejvyšší soutěže s Plzní a král střelců ze sezony 2021/22, se po dvou a půl letech v zahraničí vrací na české trávníky. Podle informace...

2. září 2025  12:39

Fotbalové přestupy ONLINE: Olomouc udělala dva velké přestupy, má Berana i Ghaliho

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

1. září 2025  12:18,  aktualizováno  2.9 12:23

Velký přestup v české lize stvrzen. Nabídku z Olomouce jsem nečekal, přiznal Beran

Za fotbalovou reprezentací přijel v pondělí z Jablonce. Až národní mužstvo příští týden po přípravném utkání v Hradci Králové proti Saúdské Arábii bude opouštět, vyrazí do Olomouce, kde během srazu...

2. září 2025  12:12

Robinho zůstává za znásilnění ve vězení, soud zamítl jeho žádost o propuštění

Bývalý fotbalista Robinho zůstane v Brazílii ve vězení, kde si odpykává devítiletý trest za účast na hromadném znásilnění. Nejvyšší soud v pondělí oznámil, že většinou hlasů zamítl jeho žádost o...

2. září 2025  10:04

Ztratili jsme kvalitu. Hapal a Mikloško o odchodech, zraněních i doplnění kádru

Tiéhi netrefil odkrytou branku, Prekopův únik zmařil brankář Koutný a v dobrých střeleckých pozicích neuspěli Rusnák a Boula. Vinou mizerné koncovky fotbalisté Baníku prohráli v neděli 0:1 v...

2. září 2025  9:40

Grundza uklízel ghetto, teď je na dresu. Nepřizpůsobiví o pomoc nestojí, říká herec

Nejdříve pomáhal uklízet v předlickém ghettu, pak se Grundza dostal na provizorní dres ústeckých fotbalistů. S ním na hrudi domácí tým Viagemu zametl s Českými Budějovicemi díky pohádkovému...

2. září 2025  8:40

Vytrucoval si přestup a je nejdražším hráčem anglické ligy. Isak míří do Liverpoolu

Pro všechny strany je to velká úleva po vleklých dohadech, které by si znovu nejspíš s radostí odpustily. Newcastle v závěru přestupového okna prodává švédského útočníka Alexandera Isaka do...

1. září 2025  11:21,  aktualizováno  22:49

Po gólu v extázi. Viděli jste někdy Šulce takhle řádit? Byl to zážitek, rozplýval se

Sotva míč přes ležícího obránce Balerdiho dostrkal za čáru, oči se mu rozsvítily. Rozpřáhl ruce, zakřičel, rozběhl se a zase zastavil. Chvíli jako by nevěděl, čí je. Pak přeskočil blikající reklamní...

1. září 2025  12:19,  aktualizováno  19:43

Barák se stěhuje, z Fiorentiny bude hostovat v druholigové Sampdorii

Antonín Barák stráví aktuální fotbalovou sezonu ve druholigové Sampdorii Janov. Třicetiletý záložník se 44 reprezentačními starty bude hostovat z Fiorentiny, kde mu příští léto vyprší smlouva....

1. září 2025  18:58

Krejčí poprvé o přestupu: Jen se usmívám! A na hřišti v Anglii znovu vidím emoce

Znovu v sobě probudil pocity, které možná v uplynulých měsících nevědomky upozadil. „Po dlouhé době jsem viděl na hřišti emoce, bojovnost a zápal. Fanoušci na tribunách fotbalem neskutečně žijí....

1. září 2025  17:20

Rozhodčí opakovali penaltu proti Slavii správně, oznámila komise. Černý chyboval

Opakování pokutového kopu bylo správné rozhodnutí. Souboj boleslavského Nicolase Pennera se slávistou Christosem Zafeirisem rovněž sudími vyhodnocen v souladu s pravidly. To je stanovisko komise...

1. září 2025  15:55

Rodri je zpátky, krize City ale trvá. Děláme chyby jako děti, zuřil po další porážce

S ním v základní sestavě Manchester City neprohrál 49 ligových zápasů v řadě. Když si pak Rodri, podle světových novinářů nejlepší fotbalista předminulé sezony, vážně poranil koleno, nastala...

1. září 2025  15:10

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.