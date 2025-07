U jednadvacetiletého záložníka Samka hrál fakt, že na jaře často jen paběrkoval v prvoligovém Hradci Králové, při jednání o jeho příchodu do Artisu Brno tu nejmenší roli. Chytrý musel podstoupit dlouhá jednání, aby mohl mladou hvězdičku, kterou označil za svoji prioritu při posílení středu zálohy, navléknout do nového dresu ambiciózního klubu.

K mání totiž Samka nabídlo italské Lecce, které za něho před třemi lety vysázelo pražské Slavii na stůl 50 milionů korun. Investici, zhodnocenou pětašedesáti Samkovými starty za mládežnický tým a sedmi nominacemi na lavičku náhradníků pro utkání Serie A, nemínili Italové dva roky před vypršením pětileté smlouvy hodit do koše úplně celou.

„Italové měli nějakou představu o výstupní klauzuli, kterou původně sdělili Hradci Králové, kde Dan v minulé sezoně hostoval. Na tu my bychom ale nedosáhli. Museli jsme tedy najít jinou cestu, jak hráče k nám dostat, a jsem moc rád, že se to podařilo,“ sdělil Chytrý.

Náročné bylo podle jeho slov jak sladit finanční představy a možnosti obou stran, tak přesvědčit Samka k přestupu do druhé ligy. Už loni, když se odcházel z Lecce rozehrát do Hradce Králové, to totiž označil za dílčí krok zpět, aby mohl udělat dva kroky kupředu.

Samek do Artisu Brno 7 milionů korun měl stát na odstupném z italského Lecce, kde měl ještě na další dva roky smlouvu. 30 procent má Lecce podle italských médií inkasovat z příštího Samkova prodeje.

Letos ho podobné rozhodování čekalo znovu a ještě o jednu soutěž níž. Čtyři roky poté, co jako sedmnáctiletý senzačně debutoval ve Slavii, a tři roky po přestupu do Itálie, mu nabídka z druhé ligy mohla oprávněně připadat málo.

„Beru to jako takový svůj restart. Na novou výzvu se opravdu těším,“ prohlásil nakonec poté, co v Artisu podepsal tříletou smlouvu.

Neméně složitá však pro ambiciózní klub byla licitování s italskou stranou. Podle informace iDNES.cz požadovalo Lecce po Hradci Králové za přestup 15 milionů korun. Chytrý věděl, že takovou částkou ani při možnostech majitele klubu, miliardáře Igora Faita, disponovat nebude.

Jednání tedy posunul k diskusi o procentech z budoucího prodeje talentovaného Samka z Brna někam dál. „Tam byla jednání nejsložitější a nejdelší. Pro nás je Dan nejen posilou, ale také perspektivním hráčem, u něhož další transfer předpokládáme, takže nás procenta z dalšího prodeje zajímají,“ řekl.

Nakonec měl podle fotbalového zákulisí za Samka zaplatit zhruba polovinu původně požadované částky, tedy zhruba sedm milionů korun. Lecce pak podle italských médií inkasuje 30 procent z částky, za kterou Samek přestoupí z Artisu dál.

„V mé kompetenci není částku prozrazovat,“ konstatoval pouze Chytrý.

Pro bývalou Líšeň jde o obří investici. Chytrý věří, že za ni získává hráče, který může boj o postup do první ligy, po němž klub touží, pomoct rozhodnout.

Samkovo jarní (ne)vytížení v Hradci Králové podle sportovního ředitele neodráží Samkovu výkonnost. Na konci minulého ročníku buď střídal, nebo seděl na lavičce.

„Herní vytížení u hráčů často vychází z toho, jestli zůstávají, nebo končí. V Hradci zřejmě věděli o tom, že je opce na Dana tak vysoká, že bude složité ji akceptovat, a tak dávali šanci jiným hráčům. Já Dana znám od jeho patnácti let, vidím v něm obrovský potenciál, je dobře fyzicky připravený, maká. V jednadvaceti má za sebou tolik co pětadvacetiletí kluci. Věříme, že tenhle přestup přinese pozitiva pro obě strany,“ očekává Chytrý.