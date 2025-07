Bouřka ukončila druhou ligu v Brně, premiéra Artisu trvala jen půl hodiny

Hráči obou celků se sice po zhruba půl hodině na hřiště vrátili, původní zpráva mluvila o tom, že se počká na uklidnění deště a vsáknutí vody do trávníku a začne se znovu hrát, to ale nebylo možné. Míč na trávníku neměl odskok, od kopaček hráčů létala voda.

„Důvodem (ukončení zápasu) nebyl jenom odraz míče. Hrací plocha byla silně podmáčená, dali jsme tomu ještě nějakých deset minut navíc, ale vzhledem k tomu, že přichází další déšť, míč se zastavuje a nemá žádný odraz, tak není předpoklad, že by se situace zlepšila, hrací plocha byla regulérní a neohrožovala zdraví hráčů,“ vysvětlil Berka novinářům.

Jiří Punčochář @jpcoch55 Premiéra fotbalistů Artisu Brno ve druhé lize je přerušena, v 31. minutě zahnal rozhodčí Berka domácí tým i hosty z Chrudimi kvůli bouřce do šaten. https://t.co/OcjpBE8vQP oblíbit odpovědět

„I když jsme čekali deset minut relativně bez deště, tak hřiště se nelepšilo tak, jak bychom čekali. Vůči zdraví hráčů nebylo možné natahovat čekání donekonečna. Hrozilo by zranění. Po dohodě s kapitány, trenéry a vedoucími mužstev jsem rozhodl, že se zápas ukončuje, souhlasili s tím všichni,“ doplnil Berka.

Oba soupeři se předběžně dohodli na možnosti dohrát zápas 12. nebo 13. srpna. „Termín ale koliduje s 1. kolem MOL Cupu, takže napřed musíme požádat o odklad poháru,“ řekl Jiří Chytrý, trenér Artisu.

Domácí celek se těšil na velkou premiéru na stadionu v Králově Poli, kde od nové sezony hraje. Pro fanoušky ze svého původního působiště v Líšni vypravil speciální autobus zdarma, na tribuny přišlo kolem tisíce diváků.

Fanoušci fotbalistů Artisu Brno cestují speciálním autobusem z Líšně na druholigový zápas svého celku proti Chrudimi do Králova Pole. (21. července 2025)

Půl hodiny sledovali svižné utkání s převahou Artisu, zároveň se ale nad stadionem křižovaly blesky. Jakmile bouřka dopadla přímo na fotbal, bylo zřejmé, že pokračovat bude velmi složité.

Domácí trenér Jiří Chytrý s rozhodnutím nedohrát souhlasil. „Bylo to na místě. Raději bych zápas vždycky dohrál, ale vzhledem k počasí a stavu hrací plochy s rozhodnutím souhlasím,“ řekl.

Podle svých slov zažil během své kariéry přerušení zápasu, který se dohrával po pauze. Předčasné ukončení kvůli počasí bylo pro něho novinkou.

I když cítil, že jeho tým má výraznou převahu a během prvních 32 minut byl blíž vstřelení gólů, domníval se Chytrý, že hrát dál by nebylo správné. „Nesedělo by to nejen nám, ale ani hostujícímu mužstvu. Na takovém terénu se fotbal hrát nedá. Jakákoliv přihrávka se zastavovala ve vodě, šlo o zdraví hráčů,“ řekl.