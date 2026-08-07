Ústí nestačilo třígólové vedení, s Českou Lípou remizovalo. Příbram i Slavia otáčely

Ústí v severočeském derby směřovalo za třetí výhrou v sezoně. Dvakrát se trefil Idumbo-Muzambo, který si v ročníku polepšil už na tři zásahy, a jednou Do Marcolino.
Domácí inkasovali v rozmezí 73. až 81. minuty. Vlastní branky si nejprve dali Novotný a Goj, kolaps Ústí dokonal střídající Vostřel. Arsenal si připsal druhý bod v sezoně.
ÚSTEČTÍ STŘELCI. Gól slavil Idumbo-Muzambo (vlevo) i jeho parťák Do Marcolino.
Do čela tabulky se o skóre dostala Dukla, jejíž triumf nad Hanáckou Slavií zařídili Hašek a krátce po příchodu na hřiště Šebrle. Dejvický celek i ve druhém utkání na Julisce v tomto ročníku zvítězil 2:0. Kroměříž nadále čeká na výhru a kvůli horšímu skóre je poslední.
Karviná naplno bodovala ve druhém kole po sobě. V Prostějově rozhodla o vítězství v první půli, kdy se prosadili Samko a Kronus. Domácí po změně stran pouze zkorigovali výsledek. Hanáci ještě v sezoně nevyhráli.
Příbram po otočce uspěla v Jihlavě 2:1, v druholigovém ročníku pořád nenašla přemožitele a získala sedm bodů stejně jako Dukla a Ústí. Vysočinu poslal do vedení už ve druhé minutě Hošek, jenže ve druhé půli zařídil obrat dvěma góly Krulich. Jihlava poprvé v ročníku prohrála.
Opava se rozešla s Kladnem smírně 1:1. Vše podstatné se událo v závěrečných pěti minutách normální hrací doby. Nováčka soutěže poslal do vedení Hudec, jenže střídající Diao měl za Slezany poslední slovo. V 90. minutě dostal červenou kartu hostující hráč Novotný za plivnutí na nohu soupeře. Týmy mají shodně po čtyřech bodech.
Vlašim ve druhém poločase předvedla obrat a zdolala doma Žižkov 4:1. Viktoria vedla po první půli zásluhou Höniga, Dordič s Hrubešem však rychle po sobě otočili nepříznivý vývoj. Pražany pak oslabil vyloučením Holásek a domácí v přesilovce dvakrát udeřili. Středočeši poprvé v ročníku vyhráli, Žižkov prohrál podruhé.
Slávistický B-tým zdolal třineckého nováčka 3:2, přestože už po 13 minutách prohrával o dvě branky. Pražané stihli obrat ještě v první půli, kdy se trefili Rajnoha, Potměšil a Belžík. V druholigové sezoně stále neprohráli, premiérově však zvítězili. Naopak Slezané na první vítězství nadále čekají, po úvodních dvou remízách poprvé nebodovali.
Třetí kolo zakončí v neděli souboj ostravského B-mužstva s Táborskem.
29. Rajnoha
32. Potměšil
40. Belžík
2. M. Černý
13. Dedič
Domčak – Herák, Solarte, Mervard (56. Behenský), Kolísek – Belžík (77. Frolík), Okonkwo, Rajnoha – Szywala (56. Savović), Necid (C) (83. Kohout), Potměšil (56. Cedergren).
Murin – Brak, Skwarczek, Helebrand – Omasta, Machuča (71. Zinhasović), Vlachovský (46. Zdražil), Cienciala – M. Černý (46. Abdoulkarim, 79. Charles), Dedič (C), Samiec (71. Nguyen).
A. Rezek – Palivec, Kočvara.
Adamuška, Mrózek – Dadak.
39. Szywala
53. Machuča, 56. Abdoulkarim, 65. Samiec
Rozhodčí: Ehrenberger – Hurych, Ježek
Počet diváků: 789
62. Imrana
29. Samko
35. Kronus
Mikulec – Surzyn (74. Kolařík), Šindelář, Ušijama, J. Kadlec – Halda (74. Š. Polášek), Jalovičor – Okeke (53. Kramář), Koudelka (C) (46. Imrana), M. Polášek – Voleský (83. Matoušek I).
Lapeš – Condé, Yakubu, Milić, Fleišman (C) – Breite (72. Hamza) – Kronus (59. Chytrý), Čičovský (72. Míšek), Samko (88. Endl), Selnar – Konaté (46. Pira).
Vaňák – Dziuba, M. Jaroň, Fišer, Zapletal.
Lawali, Kone, Muhammad, Rajtmajer, Šašinka.
38. Surzyn, 61. Ušijama
80. Míšek, 84. Kronus
Rozhodčí: Radina – Zoufalý, Šimoník
Počet diváků: 831
51. Djordjić
57. J. Hrubeš
66. Beránek
76. Musil
38. Hönig
Kořán – Jindra (46. Musil), F. Říha, Kulhánek, Kurka (12. Beránek), Soukeník, Hájek (46. Djordjić), J. Hrubeš, Záviška, Pikolon (81. Ahmed), J. Dufek (77. Naskos).
Sirotník – Batioja (85. Badjie), Divíšek, Holásek, Hönig (77. Prošek), Hubínek, Kadi (77. Farka), Kaulfus, Papoušek (62. R. Hrubý), Toula, Vlček (62. Baafi).
Kotek – Koval, Kašpárek, Lacman, Dub, Budil.
Škodoň – M. Richter, Klusák, Jirásek.
17. J. Dufek, 21. Pikolon
21. Hubínek, 43. Toula, 63. Divíšek, 88. R. Hrubý
59. Holásek
2. Hošek
54. Krulich
78. Krulich
Slavata – Haala (88. Štětka), Čermák (C), Štrakl, Hošek (88. T. Franěk) – M. Lacko, Jambor – Usman (60. Křivánek), Moudrý, Křehlík (75. Sambou) – Omotoye.
Melichar – Vott, Nghabo, Piško (C), Svoboda – Málek, Fila (46. Conte, 66. C. Traoré), Švestka, Roušar (46. Kop, 75. Tošnar) – Krulich (81. Apea), T. Jedlička.
Mastný – Labaran, Matoušek, Alkasim, Šelicha.
Gergela – Čadek, Faye.
10. Moudrý, 61. Haala
4. Švestka, 52. Krulich, 88. Apea
Rozhodčí: Pechanec – Kubr, Lakomý
35. Hašek
78. Šebrle
Jágrik – Kozma (61. Ambler), Svozil (C), Hašek – Mikuš, Lilling, Zamazal (61. Rotundo), Hanousek – Tessilimi (74. Šebrle), Schánělec (61. Diallo), Velasquez (85. Tijani).
Vajner – Koryčan, Mach (71. Hais), Hlinka (C), Čelůstka – Kříž, Kulíšek – Holík (79. D. Polák), D. Polášek (71. Kudela), Moučka (64. Ovesný) – Dočkal (64. Štecha).
Vácha – Gaszczyk, Žitný, Ali Hindi, Okebugwu, Franke.
J. Dostál – Bartolomeu, Žák, Toman, Zavadil.
39. Mikuš, 45. Svozil
44. Moučka, 59. Vajner, 77. Kříž
Rozhodčí: Panský – Pfeifer, Marek.
Počet diváků: 1633
89. Juritka
86. Hudec
Ciupa – Zálešák, Lehoczki (C), Aidara, Helešic – M. Novák, Turanjanin, Bránecký (63. Diao), Darmovzal (61. Múdry), Čejka (61. Lacík) – B. Sy (88. Juritka).
Nalezinek – K. Hrubeš, Čítek, Toml, Túlio – Chalupa, H. Hruška (70. Osmani), Pospíšil (C) (61. Hudec) – Jurčenko (81. Vaněk), Růžička (61. Novotný), Gembický (61. J. Lacko).
Jovanoski, Grigar – Buchta, Vladař.
Kotlín – Klimeš, Fojt, Kozojed, Eichler.
41. Čejka, 81. Diao
68. Čítek
90. Novotný
Rozhodčí: Lovětinský – Cichra, Dohnálek
Počet diváků: 1742
14. Idumbo
31. Idumbo
37. Do Marcolino
73. L. Dufek
77. Goj (vla.)
81. Vostřel
Holý – Yaméogo, Peterka (C), Březina (61. Novotný) – Ullman (61. Goj), D. Richter (81. Osaghae), Kott, Idumbo (75. Diarra) – Moulis – D. Černý, Do Marcolino (61. Fantiš).
Vliegen – Dudl (84. Káža), Kouřil (C), Žežulka – D. Mašek (57. L. Dufek), Blecha (67. Vostřel), Havelka, Vlk (46. Haitl) – Ondráček, Červenka (46. Šimon), Schön.
David Němec, Savić – Berelidze, Bzura, Rudenkij.
R. Novák, Šťovíček – Slanina, Vencl, Zouhar, Edeh.
58. Ullman, 82. Kott
28. Dudl, 71. Haitl, 82. L. Dufek, 90+3. Šimon
Rozhodčí: Starý – Slavíček, Ježek; delegát: Kureš; technický delegát: Kruliš
Počet diváků: 2138