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Ústí pokračuje ve vítězném rozjezdu, Třinec urval remízu s Jihlavou

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  20:35

FK Viagem Ústí nad Labem - Kladno, 1. kolo 2. fotbalové ligy. David Ćerný slaví gól, vpravo Jan Peterka. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Fotbalisté Ústí nad Labem se po výhře 2:0 v Kroměříži ujali vedení v tabulce druhé ligy. Severočeši mají jistotu, že po skončení 2. kola zůstanou jediným týmem s plným počtem šesti bodů. Jihlava má po bezbrankové remíze na půdě nováčka z Třince čtyři body stejně jako Dukla a Příbram.

Ústí navázalo na výhru nad Kladnem. Skóre na hřišti Hanácké Slavie v úvodu otevřel Do Marcolino, po hodině hry přidal gólovou pojistku Moulis. Kroměříž ještě v aktuálním ročníku neskórovala a je patnáctá.

Premiéru na domácím stadionu po návratu do druhé ligy má za sebou Třinec. Slezané hráli od 67. minuty o deseti bez vyloučeného Obucha, ale ani ve druhém kole stejně jako Vysočina neprohráli. Před týdnem remizovali v Prostějově. Jihlava znovu bodovala po vítězství nad Žižkovem.

Bez bodů zůstává už jen nováček z České Lípy, který má k dobru nedělní dohrávku se Slavií B.

Chance Národní Liga
2. kolo 1. 8. 2026 18:00
SK Hanácká Slavia Kroměříž SK Hanácká Slavia Kroměříž : Viagem Ústí n. L. Viagem Ústí n. L. 0:2 (0:1)
Góly:
Góly:
6. Do Marcolino
67. Moulis
Sestavy:
Vajner – Toman (46. Koryčan), Z. Říha, Hlinka, Čelůstka – Kříž, Kudela – Bartolomeu (62. D. Polášek), Holík (76. Kulíšek), Moučka (62. Ovesný) – Žák (46. Dočkal).
Sestavy:
Holý – Yaméogo, Peterka, Goj – Ullman, Kott, D. Richter (61. Osaghae), Idumbo – D. Černý (74. Diarra), Do Marcolino (61. Fantiš), Moulis (74. Berelidze).
Náhradníci:
J. Dostál – Zavadil, D. Polák.
Náhradníci:
David Němec, Savić – Bzura, Rudenkij.
Žluté karty:
59. Kudela, 88. Kříž, 90+4. Z. Říha
Žluté karty:
15. Do Marcolino, 88. Berelidze, 90+2. Yaméogo

Rozhodčí: Opočenský – Ježek, Dorotík

Počet diváků: 780

Chance Národní Liga
2. kolo 1. 8. 2026 18:00
FK Třinec FK Třinec : FC Vysočina Jihlava FC Vysočina Jihlava 0:0 (0:0)
Sestavy:
Murin – Brak, Skwarczek, Helebrand – Omasta (65. Cienciala), Zinhasović (56. Obuch), Agbo (80. Machuča), Bolf (65. Vlachovský) – Abdoulkarim, Dedič (C), Samiec (56. M. Černý).
Sestavy:
Slavata – Moudrý (86. Labaran), Štrakl, Štětka (80. T. Franěk), Hošek – M. Lacko, Jambor – Křivánek (46. Usman), Čermák, Křehlík (46. Sambou) – Omotoye (80. Odekunle).
Náhradníci:
Adamuška, Mrózek – Nguyen, Zdražil, Charles, Dadak.
Náhradníci:
Mastný – Haala, Lopatář, Matoušek, Alkasim, Šelicha.
Žluté karty:
33. Zinhasović
Žluté karty:
34. Křehlík, 52. Usman, 70. Štětka, 74. Hošek
Červené karty:
67. Obuch
Červené karty:

Rozhodčí: Trska – Dohnal, Dresler

Počet diváků: 1040

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu

2. kolo

FK Arsenal Česká Lípa vs. SK Slavia Praha B //www.idnes.cz/sport
2.8. 17:15
  • 2.73
  • 3.34
  • 2.39

3. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

2. kolo

1. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Viagem Ústí n. L.Ústí n. L. 2 2 0 0 4:1 6
2. FK Dukla PrahaDukla Praha 2 1 1 0 4:2 4
3. FC Vysočina JihlavaJihlava 2 1 1 0 1:0 4
4. Fotbal PříbramPříbram 2 1 1 0 3:2 4
5. Slezský FC OpavaOpava 2 1 0 1 2:1 3
6. SK KladnoKladno 2 1 0 1 2:2 3
7. FK Viktoria ŽižkovŽižkov 2 1 0 1 1:1 3
8. MFK KarvináKarviná 2 1 0 1 1:2 3
9. FC SILON TáborskoTáborsko 2 0 2 0 2:2 2
10. FK TřinecTřinec 2 0 2 0 1:1 2
11. SK Slavia Praha BSlavia B 1 0 1 0 2:2 1
12. FC Baník Ostrava BOstrava B 2 0 1 1 2:3 1
13. FC Sellier & Bellot VlašimVlašim 2 0 1 1 2:3 1
14. 1. SK ProstějovProstějov 2 0 1 1 1:2 1
15. SK Hanácká Slavia KroměřížKroměříž 2 0 1 1 0:2 1
16. FK Arsenal Česká LípaČeská Lípa 1 0 0 1 0:2 0

1. : Postup, 2. - 3. : Baráž o postup, 15. - 16.: Sestup

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