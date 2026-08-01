Ústí pokračuje ve vítězném rozjezdu, Třinec urval remízu s Jihlavou

Ústí navázalo na výhru nad Kladnem. Skóre na hřišti Hanácké Slavie v úvodu otevřel Do Marcolino, po hodině hry přidal gólovou pojistku Moulis. Kroměříž ještě v aktuálním ročníku neskórovala a je patnáctá.
Premiéru na domácím stadionu po návratu do druhé ligy má za sebou Třinec. Slezané hráli od 67. minuty o deseti bez vyloučeného Obucha, ale ani ve druhém kole stejně jako Vysočina neprohráli. Před týdnem remizovali v Prostějově. Jihlava znovu bodovala po vítězství nad Žižkovem.
Bez bodů zůstává už jen nováček z České Lípy, který má k dobru nedělní dohrávku se Slavií B.
6. Do Marcolino
67. Moulis
Vajner – Toman (46. Koryčan), Z. Říha, Hlinka, Čelůstka – Kříž, Kudela – Bartolomeu (62. D. Polášek), Holík (76. Kulíšek), Moučka (62. Ovesný) – Žák (46. Dočkal).
Holý – Yaméogo, Peterka, Goj – Ullman, Kott, D. Richter (61. Osaghae), Idumbo – D. Černý (74. Diarra), Do Marcolino (61. Fantiš), Moulis (74. Berelidze).
J. Dostál – Zavadil, D. Polák.
David Němec, Savić – Bzura, Rudenkij.
59. Kudela, 88. Kříž, 90+4. Z. Říha
15. Do Marcolino, 88. Berelidze, 90+2. Yaméogo
Rozhodčí: Opočenský – Ježek, Dorotík
Počet diváků: 780
Murin – Brak, Skwarczek, Helebrand – Omasta (65. Cienciala), Zinhasović (56. Obuch), Agbo (80. Machuča), Bolf (65. Vlachovský) – Abdoulkarim, Dedič (C), Samiec (56. M. Černý).
Slavata – Moudrý (86. Labaran), Štrakl, Štětka (80. T. Franěk), Hošek – M. Lacko, Jambor – Křivánek (46. Usman), Čermák, Křehlík (46. Sambou) – Omotoye (80. Odekunle).
Adamuška, Mrózek – Nguyen, Zdražil, Charles, Dadak.
Mastný – Haala, Lopatář, Matoušek, Alkasim, Šelicha.
33. Zinhasović
34. Křehlík, 52. Usman, 70. Štětka, 74. Hošek
67. Obuch
Rozhodčí: Trska – Dohnal, Dresler
Počet diváků: 1040